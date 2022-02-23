鄭文燦拔擢　洪清淵接任「天下第一區」桃園區長　

▲洪清淵(右)接任「天下第一區」區長。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日出席「桃園區新任區長宣誓就職暨交接儀式」表示，國內包含宜蘭、花蓮、台東、基隆、新竹、澎湖、馬祖、金門等多個縣市，人口數皆不及逾46萬人口的桃園區，桃園區可說是天下第一區；鄭文燦肯定新任區長洪清淵兼具豐富的區里治理經驗及工程技術專業，個性謙和，深信其將帶領區所與市府齊心建設桃園區。

另外，卸任區長陳玉明從事公職超過30年，曾經擔任中壢區長及八德區長等職務，在他通達、幹練、正派的領導風格下，帶領桃園區公所團隊獲得許多獎項肯定，他也在卸任後轉任民政局副局長，期盼借助其豐富閱歷協助推展民政局的各項重要業務。在桃園升格後即擔任觀音區長，

在桃園升格後，即接任觀音區長的洪清淵，經過偏鄉區長7年的歷練，對於接任桃園市人口數最多的桃園區長表示，桃園區無論是人口數、產業發展程度等皆與觀音區大不相同，調任桃園區長對他來說是人生一大挑戰。未來他將延續陳前區長任內的各項重要建設，滿足桃園區居民的需求，也讓區政業務與市政業務順利接軌。

前桃園區長陳玉明表示，他擔任桃園區長2年8個月期間，獲得鄭市長、市議員、公所同仁及里長團隊的支持與協助，未來他將持續在民政局工作崗位上全力以赴，並請里長們支持洪清淵區長，一同讓桃園區的建設更上層樓。包括市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、蘇家明、市府民政局長陳靜航、副局長陳玉明、桃園區長洪清淵等均一同出席活動。