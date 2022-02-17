新北確診個案「在桃園工作」　鄭文燦：採檢職場26人

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文／中央社

（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園市長鄭文燦今天表示，新北市一名確診個案的職場在桃園，昨天採檢職場26人，結果出爐會再說明；桃機航警孫女就讀的幼兒園將在19日進行二採，要確定安全無虞才會復課。

鄭文燦今天上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議後表示，由於有些個案有跨縣市的居住地和職場，雖然桃園目前只剩下桃機航警確診相關個案，但基於生活圈的一致性，一樣要提高防疫警覺。

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鄭文燦表示，桃園機場航警（案19763）就讀幼兒園的孫女（案19861）確診，幼兒園昨天採檢448人全數陰性，匡列114人居家隔離，其餘自主健康管理，預計19日早上進行二次採檢，幼兒園也停課14天，要確定安全無虞才會復課。

鄭文燦也說，有一名新北市的個案工作職場在桃園，昨天針對該職場採檢26人，匡列3人居家隔離、9人自主健康管理，將再進行多次採檢，確保職場安全，採檢結果出爐會再說明。

鄭文燦表示，桃園現在的社區關懷據點、市民活動中心、親子館、原住民文化健康站都暫停服務到2月底，如果要在3月恢復，防疫準備必須要完成，會視社區安全狀況來決定恢復時間。