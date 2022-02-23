　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華春瑩提中美「上海公報」：台灣當局藉烏克蘭蹭熱點是不明智行為

▲中美兩國於1972年2月27日簽署「上海公報」。（圖／翻攝百度百科）

▲中美兩國於1972年2月27日簽署「上海公報」。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

對於部分外媒將烏克蘭發生的緊張局勢與兩岸情況相比擬，大陸外交部發言人華春瑩表示，台灣當局有些人借烏克蘭問題來蹭熱點和碰瓷是不明智的行為，「台灣的確不是烏克蘭，台灣從來都是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實。」

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩指出，烏克蘭危機發生以來，有一些人總是要提到台灣，他們的一些評論充分暴露出來，他們對台灣問題的歷史缺乏最起碼的了解，「台灣問題是由於當年內戰而產生的，海峽兩岸由於當年的內戰存在政治對立，但是中國的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這是台灣問題的現狀。」

華春瑩以美國總統尼克森於1972年訪華時簽下的《上海公報》（中華人民共和國與美利堅合眾國公報）內容指出，美國方面聲明，中美兩國的社會制度和對外政策有著本質的區別，但是雙方同意，不論社會制度如何，都應該根據尊重各國主權和領土完整，不侵犯別國、不干涉別國內政、平等互利、和平共處的原則來處理國與國的關係。

華春瑩提到，美國方面在《上海公報》中還聲明，美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為，只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議，重申對由中國人自己和平解決台灣問題的關心，確認從台灣撤出所有美國武裝力量和軍事設施的最終目標，在此期間，美方將隨著這個地區緊張局勢的緩和，逐步減少它在台灣的武裝力量和軍事設施。

華春瑩表示，在1982年8月17日，兩國（中美）政府發表的「八一七公報」 中，美國政府非常重視與中國的關係，並重申無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國內政，也無意執行「兩個中國」或「一中一台」的政策。

美國政府聲明，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平，它準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

華春瑩強調，「這是我想借這次機會向大家普及一下關於台灣和美台之間交往的一些歷史的事實。大家可以對照看一看，美方到底是不是信守了承諾，聯繫在這個世界里發生的一系列的事情看看，我相信這個有助於幫助大家瞭解台灣問題；在這個問題上我們也想奉勸有些人，包括台灣島內的一些人士，千萬不要對台灣問題有任何的誤解誤判。」

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
YouTuber回日本「燒152萬醫療費」　狂讚台灣健保：真
女友有新歡要分手！　健身教練悶殺她自捅胸口
快訊／要開打了？　烏克蘭宣布：公民即刻撤出俄羅斯
托嬰中心把「女嬰當玩具虐」！　母崩潰：她晚上一直哭
快訊／北部某國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談
俄軍來了！烏東平民撤光　市區變「空城」警報狂響
《金魚妻》6人妻不倫「巨胸晃貼小王」！　露點小三IG吸粉朝聖
快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！　車頭全爛
好市多1規定「出示才能離開」　男嗆侵害人權！臉超腫：退卡吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港單日確診＋8674例再創新高　增24人離世...6人接種過兩劑疫苗

華春瑩提中美「上海公報」：台灣當局藉烏克蘭蹭熱點是不明智行為

女腹痛「肝臟三分之一被吃掉」　醫取出3.5cm「魚形寄生蟲」驚嚇

湖北18所大學今年免試收台生　國英數學測一科均標可報名

陸中信銀行前行長貪污42億元　16年來收賄唯一條件「不收現金」

楊某俠就是小花梅！ 徐州8孩案最終報告出爐：豐縣三主官全被拔

陸官媒批國民黨搞暗獨　國台辦連三強調「請看清楚賀信」

呂秀蓮主張「不要統一要統合」　國台辦：說明抗中反中是愚民政策

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」　女友52歲父親臨時入伍即失聯

蓬佩奧會見蔡英文「台灣問題國際化」　國台辦：鬧劇一場

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

香港單日確診＋8674例再創新高　增24人離世...6人接種過兩劑疫苗

華春瑩提中美「上海公報」：台灣當局藉烏克蘭蹭熱點是不明智行為

女腹痛「肝臟三分之一被吃掉」　醫取出3.5cm「魚形寄生蟲」驚嚇

湖北18所大學今年免試收台生　國英數學測一科均標可報名

陸中信銀行前行長貪污42億元　16年來收賄唯一條件「不收現金」

楊某俠就是小花梅！ 徐州8孩案最終報告出爐：豐縣三主官全被拔

陸官媒批國民黨搞暗獨　國台辦連三強調「請看清楚賀信」

呂秀蓮主張「不要統一要統合」　國台辦：說明抗中反中是愚民政策

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」　女友52歲父親臨時入伍即失聯

蓬佩奧會見蔡英文「台灣問題國際化」　國台辦：鬧劇一場

鍾鎮濤合照意外洩未婚女兒凸肚！　網「懷孕了」她認：沒給我審核

KTV一起尿尿撞出怒火！好樂迪秒變格鬥場　雙方6人對戰拚死活

花蓮錐麓古道「1男滑落10米邊坡」！救難人員搬運下山

【廣編】桃園大有絕版美地　璟都城品2期動工

香港單日確診＋8674例再創新高　增24人離世...6人接種過兩劑疫苗

【廣編】通過金管會洗錢防制法令遵循聲明程序　CHAINSS數位資產交易所開始試營運

【廣編】新莊都更首發案　宸熙丰悦正式開工

凍漲！桃園市公車票價維持18元　市府吸收票差2.63億駕駛加薪

監委指北市大校長遴選有違失　監院糾正校方及台北市政府

身分證拿出來！2／26-2／28生日　台南虎頭埤免費入園

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

大陸熱門新聞

楊某俠就是小花梅！ 徐州8孩最終報告出爐：豐縣三主官全被拔

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

常想尿尿！她長「足球大」子宮肌瘤

林鄭月娥：3、4月提前放暑假　香港全民強制篩檢

呂秀蓮主張「不要統一要統合」　國台辦回應

日本駐華使館人員遭扣留盤查 陸外交部拒絕接受日方交涉

國台辦連三次強調「請看清楚賀信」

最有愛的一天！　陸新人搶結婚爆排隊人潮

烏俄情勢等同台海？　國台辦：自作多情

陸單日新增確診90例 北京＋10參加武漢如新培訓班染疫

網紅70度大陡坡奪命！副駕慘被壓爛亡

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」 女友52歲父親臨時入伍即失聯

蓬佩奧訪台見蔡英文　國台辦回應

肝臟被吃三分之一　女身藏魚形寄生蟲

更多熱門

相關新聞

湖北18所大學今年免試收台生 國英數學測一科均標可報名

湖北18所大學今年免試收台生 國英數學測一科均標可報名

湖北省台辦今（23）日發出消息指，今年該省共有18所高校（大專院校）免試招收台灣高中畢業生。截至目前，已有12所高校發佈了招生簡章。根據2022年大陸普通高校依據台灣學測招生辦法顯示，報名資格為當年學測成績在語文（國文）、數學、英文考試科目中任意一科達均標級以上的台灣高中畢業生均可報名。

全台猝死案持續攀升　高雄一夜增10例

全台猝死案持續攀升　高雄一夜增10例

俄烏邊境緊繃！中共立場左右為難

俄烏邊境緊繃！中共立場左右為難

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」 女友52歲父親臨時入伍即失聯

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」 女友52歲父親臨時入伍即失聯

台灣入會案　為何終未獲得討論

台灣入會案　為何終未獲得討論

關鍵字：

上海公報外交部華春瑩中國美國一中兩岸台灣

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面