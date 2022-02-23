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藍中常委選舉傳賄選！黃偵琳點名他痛批　李昶志反擊：抹黑造謠

▲▼針對李昶志遭指疑似涉賄選風波，左楠市議員參選人黃偵琳痛批「買票、賄選零容忍，請還給左楠乾淨的選舉風氣！」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲左楠市議員參選人黃偵琳痛批「買票、賄選零容忍，請還給左楠乾淨的選舉風氣」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨3月5日將改選中常會，卻頻傳換票、賄選消息，民進黨左楠市議員參選人黃偵琳今發文，點名韓國瑜發言人李昶志捲入賄選風波，並重申「買票、賄選零容忍，請還給左楠乾淨的選舉風氣！」不過，李昶志隨後也發文反擊，又是抹黑造謠！他強調，他說的明明是國民黨內部選舉，卻遭移花接木，難道不抹黑、不造謠，就不會選舉嗎？

黃偵琳今天引用媒體報導，「李昶志接獲電話詢問『B有沒有拿東西給你？』」暗指是否收取「物品」；她說，前天國民黨中央記者會，李貴敏才剛承諾不容許有踩紅線的行為發生，今天就傳出韓國瑜發言人李昶志涉賄選風波，不過李昶志近期兼差當起外送員，所以也許可能只是李昶志在跑外送、送餐而已啦。

針對捲入賄選風波中，雖李昶志已發文澄清，但不可否認的是，國民黨內買票、送禮等傳統陋習頻傳。黃偵琳表示，這不僅傷害了資源少的年輕參政者，更嚴重傷害民主選舉的風氣。

國民黨賄選歪風一直存在，是不是沒有買票就不會選舉？黃偵琳直言，希望國民黨還給左楠善良、乾淨的選舉風氣。她相信左楠的鄉親眼睛是雪亮的，不會讓備受爭議的人物，侵門踏戶搗亂左楠的民主。最後強調，2022年的台灣，是民主、自由、公開、透明的社會，不容許任何買票、換票、賄選等行為惡意操控選舉。

▲▼針對李昶志遭指疑似涉賄選風波，左楠市議員參選人黃偵琳痛批「買票、賄選零容忍，請還給左楠乾淨的選舉風氣！」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲針對黃偵琳發言，李昶志痛批又是抹黑造謠。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，這一番發言引來李昶志發文反擊，痛批又是抹黑造謠！他強調，他說的明明是國民黨內部選舉，左楠民進黨議員參選人黃偵琳卻移花接木說「針對李昶志遭指疑似涉賄選風波，左楠市議員參選人黃偵琳痛批『買票、賄選零容忍，請還給左楠乾淨的選舉風氣！』。」

李昶志表示，這種意圖混淆視聽，誤導民眾，只會竹篙湊菜刀，連蘋果梨子都分不清的人怎麼參選市議員，請不要汙辱左楠民眾的智商好嗎？他說，他當時說的是國民黨內部選舉，卻被故意說成是他疑似賄選，這種手法，真是非常惡劣，非常糟糕！

李昶志批評，難道不抹黑、不造謠，就不會選舉嗎？反擊黃偵琳破壞乾淨善良的選風，趕快道歉，強調天冷又下雨，還要無端被潑及兩次髒水，打雷下雨，抹黑造謠的人小心囉。

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關鍵字：

黃偵琳李昶志國民黨中常委

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