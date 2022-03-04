「3P槍手」死前給麻吉一卡皮箱　警開箱驚見長短槍＋引信爆裂物

新北市三重區永福路旨吉社宮廟日前遭開11槍，槍手逃亡前還約前妻、女友摩鐵3P被拒，最後遭圍捕時畏罪自戕身亡，警方對槍枝共犯展開追查，發現槍手生前給一名男子「一卡皮箱」，警方循線在新莊區將他逮捕，皮箱內起獲步槍、手槍及引信爆裂物，訊後依槍砲法移送偵辦。

▲警方追查宮廟槍擊案，循線逮捕郭姓共犯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（2月）16日，三重區旨吉社宮廟遭48歲陳姓男子持槍掃射11槍，陳男跑到新莊區後港一街摩鐵躲藏，還約了前妻、女友要大玩3P性愛被拒，警方趁在他外出購物時，準備上前逮捕，陳男發現後竟畏罪持槍自戕，經送醫搶救不治。

▼警方起獲改造步槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事後警方調查，懷疑他有共犯，經與新北刑大偵五隊組成專案小組鎖定一名在工地工作的28歲郭姓男子涉有重嫌，3日下午5時許，循線到他女友住處將他逮捕，當場起獲步槍1枝（彈匣3個）、手槍2枝（彈匣4個）、引信爆裂物1個等證物，爆裂物也立即送往刑事局鑑識。

▼制式貝瑞塔、黑星手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

郭男表示，當時陳男拿了一只皮箱給他，請他幫忙保管，對於槍枝來源完全推託不知情，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條案移送新北地檢偵辦，另持續追查槍枝來源。

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▲▼警方起獲7個彈夾 。（圖／記者陳以昇翻攝）