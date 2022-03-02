新店市區路旁驚見骨灰罈！網歪樓：誰家預售屋...警貼通知限期移走

▲新店街頭出現「罈子」引發網友討論。（圖／取自臉書社團我們是新店人!!好山好水，就是愛新店，下同）

記者蔡怡萍／新北報導

新北市新店區三民路人行道上，昨（1）日晚間民眾發現一個全白骨灰罈，不知何故就這麼放在路邊，民眾嚇得趕緊報案，並拍下照片PO在臉書社團上，網友紛紛搞笑留言表示「誰家的預售屋遺忘了」、「阿公被忘記在路邊」、「佛跳牆啦」，新店警方獲報到場，也直接勇敢「開罐」，幸好裡面空空如也，在罐子上張貼「占用道路障礙物清除通知書」，要求占放行為人15天內限期移走，不然就會當作廢棄物丟棄。

在昨日晚上10點多，新店區市區道路旁一處電線杆下，赫然發現一個完好潔白的「骨灰罈」放置在地上，發現民眾不敢輕舉妄動，拍下現場照片PO到臉書社團「我們是新店人!!好山好水，就是愛新店」，並表示「歐買尬！快嚇死，這是骨灰罈嗎！？誰的家人忘了帶走？或是另類請家人佔車位？」，也說已經報警處理。

新店警方一到場，直接打開罐子，不過幸好裡面空空如也，讓大家鬆了一口氣。警方表示由於現場沒有公家監視器，員警目前先在罈子上貼單，如果之後期限內未有人取走，就會被依廢棄物請清潔隊清走。

在現場不斷更新的原PO也發出員警處理的照片，網友們歪樓討論「晚上會有人作夢…為什麼把我的房子弄丟了！」、「開罈兼開單，警察真是百無禁忌」、「是不是佛跳牆」、「路葬阿，怎麼了嗎」、「阿公.rar」、「會不會明天開始變成新店景點之一阿」。