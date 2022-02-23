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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲「台日拒交換」影片遭挖出　陳以信轟：現在噤聲了？

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府公告解禁日本福島五縣市核災區食品進口，國民黨立委陳以信今（23日）批評蔡政府不該把人民食安與經貿利益做交換，他並舉出台南市長黃偉哲當年擔任立委質詢影片，質疑黃偉哲立場前後不一。

陳以信舉出立法院影片表示，6年多前黃偉哲當立委時，曾質詢行政院長林全與農委會主委曹啟鴻，質問政府會否拿日本福島核災區食品開放，交換台日展開海洋對話或漁業對話？黃偉哲當時還要求行政院明確宣示，強調兩者間不能有交換關係。

陳以信指出，今天蔡政府明顯把日本核災區食品進口，與台灣加入CPTPP議題掛鉤，明顯要用開放進口換取日本挺台申請，他質問黃偉者為何反而噤聲不語？為何黃偉哲換位置換腦袋，不敢為台南市民食安站出來拒絕台日經貿交換？

陳以信強調，當年黃偉哲曾公開宣示「日本核災區食品是否開放，都不應該跟國人健康、外交、政治等各項議題有對價關係」（2016-11-16台灣時報第9版），針對如果中央政府行政命令下去，地方政府通過自治條例捍衛民眾健康，黃偉哲也公開認為「這沒有地方打臉中央問題」、「藍綠縣市議員要去連署提案，地方自主是予以肯定」、「地方自動自發發起抵制、拒買、禁止販售」，黃偉哲「都予以尊重」（同前出處）。

陳以信要請問，「黃市長」還記得這位「黃偉哲」嗎？請問針對台南市民食安問題，黃市長還是選擇「傲慢以對」寧願「本尊不回應」嗎？

陳以信抨擊，當年黃偉哲明確反對「核災區食品開放與國人健康、外交、政治有對價關係」，但現在為何黃市長對台日經貿交換卻噤聲不語？當年黃偉哲支持地方自治條例捍衛人民健康，認為「沒有地方打臉中央」，但現在黃市長卻改口尊重中央叫地方情何以堪？

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