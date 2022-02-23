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前101董事長林鴻明涉掏空金尚昌公司　更二審遭判8年

▲▼前101董事長林鴻明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前101董事長林鴻明，更二審遭判刑8年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北101大樓董事長、宏國集團副董事長林鴻明，涉嫌在1998年間利用淡水大筆土地，向中聯信託貸款，並以多重交易的方式，掏空上市公司金尚昌。林鴻明二審獲輕判1年8月，但又經撤銷發回。高等法院23日更二審宣判，改判刑8年，並宣告沒收不法所得3億5百萬元。可上訴。

股票上市公司「金尚昌」原本為三重幫林家私人公司「林三號」，林三號公司股票公開發行後，更名為金尚昌公司；但金尚昌爆發掏空案件後，2013年間又經股東會同意後，改名為「愛山林」建設公司至今。

林鴻明原為金尚昌公司實際負責人，早年陸續收購家族成員所有的淡水鎮水仙段、米蘭段多筆土地。1998年間，金尚昌以淡水鎮水仙段的69筆土地，向同屬宏國集團的中聯信託貸款18億多元，後來宏國集團爆發財務風暴，這些貸款被中聯信託列呆帳。

中聯之後又將這筆呆帳以12億元轉賣「白天鵝」建設公司，林鴻明再以自己1人支配的「啟揚」公司開價12億100萬元向白天鵝買回土地；之後與大隱建設合蓋「藍海」豪宅，賺取10.22億利潤。至於價值12億餘元的米蘭段土地，則在買主王在山等三人以7.9億元取得所有權後，由林鴻明再以5億元買回。檢方認為林鴻明以多重交易方式掏空金尚昌22億餘元，2013年間對林鴻明等4人，提起公訴。

林鴻明一審遭判刑9年半，二審改輕判1年8月，但更一審又改重判10年。全案再經撤銷發回後，高院更二審於26日宣判，改認定林鴻明犯修正前、修正後的《證券交易法》「使公司為不利益交易罪」，2項罪名分別宣告有期徒刑3年、6年，定應執行有期徒刑8年，並宣告沒收犯罪所得3億5百萬元；此外，「啟揚」公司也遭宣告需沒收不法所得1億433萬元。可上訴。

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