想休假想瘋啦！軍官偽造罹癌證明連休16天　連長醫院找不到人

▲中尉排長為了休假，竟然偽造醫院診斷證明，謊稱罹癌。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍自願役李姓中尉排長，為了休假，竟在網路上下載長庚醫院診斷證明，謊稱自己罹患「間葉層腫瘤」，連休16天假。連長察覺有異，到醫院探視，卻找不到人。一審將他判刑1年2月，李男逾期上訴遭二審駁回，他又上訴第三審，最高法院23日駁回定讞。

判決指出，李男2016年11月16日起，擔任位在屏東的陸軍機械化步兵某單位志願役中尉排長，但他因個人家庭因素，為求免除請假期間之職役，從2019年8月底起，開始偽造診斷證明。他從網路上下載林口長庚醫院診斷內容為「間葉層腫瘤」之診斷證明書圖片檔案後，再透過電腦修圖軟體將圖片上的姓名、身分證字號等年籍資料，變造為自己的資料，再以LINE將圖檔傳送給廖姓連長。連長准假6日。

6日假期即將期滿，李男又偽造長庚醫院診斷證明書圖片，這次圖片中還註明是「惡性」間葉層腫瘤，又獲得5天病假。之後為了延長病假，他又偽造長庚醫院腫瘤科的掛號證明，以住院治療為由，又請了5天病假。連長心生懷疑，特別到林口長庚醫院探視，卻找不到人；經過向醫院櫃檯詢問後，才發覺李男從未到醫院診療。連長向憲兵隊舉報，檢方偵查終結後，對李男提起公訴。

一審台中地院審理時，李男坦承不諱，台中地院認為他犯下《陸海空軍刑法》的「意圖免除職役詐偽罪」將他判刑1年2月。李男收受判決書後，又未準時提出上訴，在逾越上訴期限後，提出上訴，二審台中高分院審理後，以上訴逾期為由駁回上訴。李男不死心，又上訴第三審，最高法院審理後，仍駁回他的上訴，全案定讞，李男將入獄服刑。