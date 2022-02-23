烏俄情勢等同台海？　國台辦：所謂「感同身受」完全是自作多情

▲烏克蘭軍隊進行演練。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

烏克蘭與俄羅斯緊張局勢持續對峙，不少西方媒體報導把台灣與烏克蘭相提並論，認為台灣「對烏克蘭的情況感同身受」。對此，大陸國台辦馬曉光今（23日）指出，「所謂『感同身受』完全是自作多情。」

馬曉光指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。近期民進黨當局配合美西方輿論，借烏克蘭問題惡意炒作所謂大陸「軍事威脅」，包藏著他們圖謀把台灣問題「國際化」和在島內煽動「反中抗中」民粹的禍心，完全是為了一黨私利的政治操弄。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光說，當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。我們為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益。

馬曉光強調，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁是兩岸關係緊張動蕩、台海和平穩定遭到破壞的根源。希望負責任的政黨和人士同我們一道共同反對和遏制「台獨」，鏟除「台獨」禍根，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，夯實和平統一基礎，維護中華民族根本利益。