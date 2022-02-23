別人的老公！男買彩券爽中2.7億「秒送愛妻」…她收到驚呆

▲一下子變成好野人，女子領獎時開心的大笑。（圖／翻攝wtvr）

圖文／CTWANT

美國維吉尼亞州一名男子購買的彩券中了美元1000萬元獎金（約台幣2.7億元），當下他立刻告訴老婆，並將這張彩券當作情人節禮物送給老婆，對方得知後又驚又喜，還以為老公在開玩笑。

綜合外媒報導，美國維吉尼亞州威廉王子郡（Prince William County）Haymarket鎮一名女子瑪麗亞（Maria Chicas）日前開心前往彩券公司領獎，她表示老公打電話告訴她買的彩券中獎了，當下她以為對方是在開玩笑，後來親眼看到彩券，才肯相信一切都是真的。

彩券公司表示，瑪麗亞的丈夫在情人節前幾天於馬納薩斯市（Manassas）一間商店購買彩券，結果幸運中了美元1000萬元獎金（約台幣2.7億元），當下他立刻打電話給老婆告知此事，並將這張彩券在情人節當天送給老婆。

彩券公司發言人指出，瑪麗亞可以選擇30年內分期領取這美元1000萬元獎金，或者扣稅後一次領取，而瑪麗亞最後選擇一次領完獎金，不過她並未透露獎金用途。

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