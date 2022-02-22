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社會 社會焦點 保障人權

快訊／帽T殺手4槍轟死新店爸　警網南下圍捕「接應者」到案

▲▼新店帽T槍手搭機照曝光，左邊是兩岸科股長蘇信雄，右邊是偵一大隊第二隊長鄭富禎。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新店行刑式槍擊命案主嫌黃泳群(中)遭潛返回台後，現在看守所羈押禁見中。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、陳以昇／台北報導

新北市新店區去年11月發生何姓咖啡商遭行刑式槍決命案，身穿帽T的殺手黃泳群迅速在當天就逃亡大陸，遭遣返回台被收押後，檢警持續追查發現，男子陳憲民涉嫌協助黃男犯案，日前南下逮人經移送台北地檢署由檢察官訊問後，22日下午依殺人罪嫌，諭令陳男60萬元交保候傳，但陳男到晚間仍沒錢辦保，專案小組懷疑幕後還有藏鏡人，持續追查中。

綽號「勇仔」的黃泳群，2021年11月22日清晨，埋伏在何姓咖啡商住處附近，等何男清晨送小孩上學後返家正要開門時，從背後近距離連開4槍後逃逸，鄰居聽聞聲響外出查看，一度以為何男中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案，警方到場找到遺留下來的4枚彈殼。

▲▼新店槍擊案，殺手曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黃泳群身穿帽T犯案後迅速變裝逃亡，檢警懷疑幕後有共犯指使並協助。（資料照／記者陳以昇翻攝）

黃泳群犯案後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查，當天下午就搭機逃往福建廈門，但因新冠肺炎疫情，一下飛機就在當地防疫旅館隔離，受到公安監控，在12月被警方透過兩岸共打，押解回台，由檢察官依殺人罪嫌聲押禁見獲准。

由於黃泳群犯案手法與逃亡路線，明顯經過縝密策畫，檢察官一度提訊黃泳群出庭釐清案情，但因黃患有癲癇，身體不適，很快又被送回看守所，專案人員另以其他安全方式進行偵訊，並根據相關跡證，查出陳憲民涉嫌協助黃男犯案，20日大舉南下將陳拘捕到案後，22日移送檢察官複訊，至於黃泳群的押期，經法院裁准延長到4月間屆滿。

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