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對話美前防長　吳釗燮：台灣不做衝突挑釁者

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台國際記者會,外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

外交部長吳釗燮今天與前美國國防部長艾斯培對話。吳釗燮表示，台灣是愛好和平的國家，不想成為兩岸衝突挑釁者，但中國的意圖十分明確，台灣會做好準備，防範中國犯台。

吳釗燮今天出席馬侃研究所（McCain Institute）與艾斯培（Mark Esper）進行長達1個小時對話，暢談台灣現況與美中台關係。

在談及中國是否可能軍事犯台時，吳釗燮表示，問題不在中國何時發動攻擊，而是評估中國的意圖、能力，以及在中國或台海可能觸發中國行動的事件。中國的意圖十分明確，過去幾年軍事實力大幅提升，中國投入大筆資金發展軍隊現代化，因此台灣需要發展不對稱戰力以便能夠自我防衛。

他強調，台灣不想挑起中國對台行動，台灣是愛好和平的國家。在與美國和其他理念相近夥伴的關係中，能在兩岸關係中維持穩定的言辭，台灣不想成為兩岸衝突的挑釁者。這些年來台灣贏得世界各地合作夥伴的讚賞，亦即台灣政府是台海和平穩定的貢獻者。

不過吳釗燮也指出，須對中國國內政局關注。傳統理論提及威權國家喜歡透過挑起外部衝突轉移國內注意，若中國內部出現經濟放緩、失業或重大災難時，就是必須仔細觀察的時間點。台灣不會推算中國何時會侵台，而是期望做好準備，「不論是明天、明年，或是10年後，我們將永遠做好準備」。

問及對華府就對台採取戰略模糊（strategic ambiguity）或戰略清晰（ strategic clarity）進行政策辯論的看法時，吳釗燮表示，若仔細觀察美國國防部高階官員的陳述，「我認為根本沒有含糊之處」，美國高度重視台海和平穩定，看不見任何歧異。

他表示，台灣看到的是所有人似乎都對為台灣提供支持非常感興趣，「我們看到越來越多的支持，我們對此高度感謝」，「不論是紅隊（共和黨）或藍隊（民主黨）...，現在全是台灣隊。我們樂見華府政策圈對台灣的支持」。

在談到台灣國際參與，以及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題時，吳釗燮指出，中國不僅試圖外交孤立台灣、試圖阻止台灣從他國方面獲得軍事支持，也試圖經濟孤立台灣。若美方認為台灣對美國具有戰略意義，在經濟上對台灣的最好保障就是洽談台美自由貿易協定（FTA）。台灣在美國創造許多高品質的就業機會，若能簽訂協定，將能創造更多就業機會。他並引述前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）的話指出，美國能為台灣提供的最好防禦就是自由貿易協定。

至於美中台未來發展，吳釗燮認為，目前看不到兩岸關係緊張緩解的可能，因為中國有軍事接管台灣的意圖，且越來越有能力。若缺乏國際社會支持，台灣也沒有自我防衛能力，將很難阻止中國對台動武，台灣期望國際的持續支持，提供防衛性武器並相互往來，協助台灣自我防衛。

同時，他表示，期望國際社會持續對台灣支持，透過峰會、聯合聲明等方式支持台灣國際參與並支持台海和平穩定，將能為台灣自我防衛或區域和平穩定提供安全保障。

 

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