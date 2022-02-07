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社會 社會焦點 保障人權

北捷文湖線被迫停駛1小時　臨時工「1根麻繩」鋸樹釀災代價出爐

▲▼台北捷運,文湖線,大眾交通運輸,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

▲陳姓男子鋸樹時只用1根麻繩固定，導致樹幹掉落軌道妨害捷運通行。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北捷運文湖線去年發生軌道出現障礙物，導致列車停駛1小時，上百名旅客被迫走軌道回站的事故，檢警調查原來是緊鄰軌道的社區雇請陳姓男子將社區大樹鋸斷，卻只用1根麻繩固定樹幹，導致樹幹鋸斷後落軌，所幸當時沒有列車經過，無人傷亡，台北地檢署7日依公共危險罪嫌給予陳男緩起訴，條件是支付公庫4萬5千元。

2021年11月2日下午4點4分，捷運辛亥站往萬芳醫院站方向行駛的列車，在站間發生障礙物偵測警訊，車輛自動停車，車務人員引導乘客走軌道疏散，經緊急排除，於下午5時全線恢復正常營運，預估受影響約2300人，台北捷運公司初步了解，是附近社區進行鋸樹作業，但未申請且防護不足導致樹幹落軌，將求償設備損壞維修費用及營業損失。

檢警介入調查，原來當時緊臨這段高架軌道的社區管委會，被告知社區內的1棵大樹過於茂盛，可能影響捷運行車安全，社區因此自費聘請陳姓男子幫忙鋸樹，但陳男卻只用1根麻繩固定綁住預定要鋸斷的樹幹，等樹幹鋸掉後，沒有依照原先預期的掉落路面，而是倒向軌道旁的隔音板，接著順勢掉落軌道上。

檢察官認為，陳男明知受雇鋸樹的目的，就是要維護捷運通行安全，卻沒有設置護欄等相關防護措施，導致最後樹幹仍掉落軌道，構成未必故意觸犯以他法致生公眾往來安全罪，考量陳男坦承犯行，給予緩起訴處分。

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