高粱下肚騎車自撞重傷！酒測值1.265　他認了醉上路獲緩起訴

▲桃園市黃姓男子去年3月與友人聚餐引用幾杯高粱後騎車上路，卻自撞路旁車輛翻覆重傷，警方根據醫院抽血查出酒測值高達每公升1.265毫克已嚴重超標。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年3月間與友人在中壢區某餐廳聚餐，過程中飲用數杯高粱酒，晚間騎車返家途中，疑因酒後失控撞上路旁停放車輛，造成顏面、右側肋骨與肩胛骨等多處骨折重傷被送醫急救，警方根據醫院抽血酒測發現酒測值高達每公升1.265毫克，已嚴重超標；桃檢複訊時，黃男坦承酒駕犯行，檢方以其無前科紀錄且犯後自白坦承犯行，偵結予以緩起訴處分為期1年，緩起訴確定半年內須向國庫支付9萬5千元。

檢警調查，55歲的黃姓男子去年3月30日晚間7時許在中壢區環中東路某餐廳與友人聚餐，席間飲用數杯高粱酒助興，晚間9時許未待酒精退去即騎車返家，行經中壢區普忠路時，突然失控自撞路旁停放車輛人車倒地，導致頭部外傷，顏面、右側肋骨、右肩胛骨與右指等處骨折、胸腔與身體多處鈍挫傷等重傷，被送醫急救。

中壢警方獲報後到醫院調查，根據醫護人員抽血檢測，其酒精濃度為253mg/dl，換成成吐氣酒測值高達每公升1.265毫克，已嚴重超標，警方待其清醒後偵訊依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，黃男坦承酒駕不諱，警方則提供現場事故圖照片、衛福部立桃園醫院緊急血液檢驗單檢查報告等佐證，檢察官以黃男犯後自白坦承犯行且態度良好，黃也無前科，參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，認為以緩起訴處分為適宜，緩起訴為期1年，緩起訴處分確定後6個月內，需向國庫支付9萬5千元。

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