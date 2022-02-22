新艦抵達噴水迎接！海巡添生力軍　新造百噸級巡防艇抵花蓮

▲新造10078艦抵達於港外接受噴水迎接儀式。（圖／海巡艦隊分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新造10078艇航22日下午由海巡署艦隊分署第六海巡隊薛鈞文分隊長率領抵花蓮港，10056艇及5052艇於港外噴水迎接舉行接艇儀式，並接續辦理成軍訓練測考，正式宣告10078艇加入巡弋行列，提升花蓮海域巡緝與防疫能量。

海巡新造100噸級巡防艇採用二部高速主機，搭配性能優良之船舶控制系統，最高航速可達30節、續航力達1200浬，可有效延長海上執勤時間，同時配載1艘艉放式小艇，必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務；另可由駕駛室遙控兼具消防滅火功能水瞄，配有消防泡沫，除可執行海上失火之救難任務，亦能於驅離不法作業船舶時，發揮強勢執法手段。

▲新造巡防艇採用二部高速主機，搭配性能優良之船舶控制系統，最高航速可達30節、續航力達1200浬，可有效延長海上執勤時間。

花蓮海巡隊隊長賀華傑表示：現值嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，10078艇各項裝備性能卓越，花蓮海巡隊將持續發揮海上快打艦隊特性，防杜疫情於境外。

預計在「籌建海巡艦艇發展計畫」內共將配置4艘新式35噸級艇、3艘100噸級艇及2艘沿岸多功能艇，以汰換目前老舊巡防艇，全面守護花蓮海域治安，確保人民作業權益及財產安全。