　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新艦抵達噴水迎接！海巡添生力軍　新造百噸級巡防艇抵花蓮

▲新造10078艦抵達於港外實施噴水迎接儀式。（圖／海巡艦隊分署提供，下同）

新造10078艦抵達於港外接受噴水迎接儀式。（圖／海巡艦隊分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新造10078艇航22日下午由海巡署艦隊分署第六海巡隊薛鈞文分隊長率領抵花蓮港，10056艇及5052艇於港外噴水迎接舉行接艇儀式，並接續辦理成軍訓練測考，正式宣告10078艇加入巡弋行列，提升花蓮海域巡緝與防疫能量。

海巡新造100噸級巡防艇採用二部高速主機，搭配性能優良之船舶控制系統，最高航速可達30節、續航力達1200浬，可有效延長海上執勤時間，同時配載1艘艉放式小艇，必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務；另可由駕駛室遙控兼具消防滅火功能水瞄，配有消防泡沫，除可執行海上失火之救難任務，亦能於驅離不法作業船舶時，發揮強勢執法手段。

▲新造10078艦抵達於港外實施噴水迎接儀式。（圖／海巡艦隊分署提供，下同）

新造巡防艇採用二部高速主機，搭配性能優良之船舶控制系統，最高航速可達30節、續航力達1200浬，可有效延長海上執勤時間。

花蓮海巡隊隊長賀華傑表示：現值嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，10078艇各項裝備性能卓越，花蓮海巡隊將持續發揮海上快打艦隊特性，防杜疫情於境外。

預計在「籌建海巡艦艇發展計畫」內共將配置4艘新式35噸級艇、3艘100噸級艇及2艘沿岸多功能艇，以汰換目前老舊巡防艇，全面守護花蓮海域治安，確保人民作業權益及財產安全。

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
美女選秀歌手病逝　享年31歲
好市多傳說！他曝「這款神物」　女兒小6用到結婚變嫁妝
快訊／帽T殺手轟死新店爸　共犯抓到了
烏俄衝突升溫！烏克蘭總統：考慮和俄羅斯斷交
鋼琴女神洩「真實三圍」！　一拉褲頭萬網暴動
最辣國文老師轟陳學聖「丟臉老人」　買不到蛋是人品問題
美軍進入3級戰備警戒！空軍15分鐘內可出動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「大菊」事件=歧視女性？　林燕祝：不要蹭選舉熱度

新艦抵達噴水迎接！海巡添生力軍　新造百噸級巡防艇抵花蓮

不老樂團慷慨獻技解囊　助偏鄉國中管樂隊挺進全國賽

雄厲害！環保署頒14項獎項　台南市環保局表現備受肯定

北北基桃街頭藝人3／1起一證通用　650個點位供申請展演

恆春海巡添戰力！　新式35噸級巡防艇執法護南疆

驗車請注意！桃園監理站54家代檢廠　228連假停止服務

房市夯竊嫌組團連偷工地鋼筯 南警查緝追回300公斤

大新竹唯一兒童醫院進度達80%　預計今年啟用

竹市消防獲贈影像式喉頭鏡　救護能量再升級

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

「大菊」事件=歧視女性？　林燕祝：不要蹭選舉熱度

新艦抵達噴水迎接！海巡添生力軍　新造百噸級巡防艇抵花蓮

不老樂團慷慨獻技解囊　助偏鄉國中管樂隊挺進全國賽

雄厲害！環保署頒14項獎項　台南市環保局表現備受肯定

北北基桃街頭藝人3／1起一證通用　650個點位供申請展演

恆春海巡添戰力！　新式35噸級巡防艇執法護南疆

驗車請注意！桃園監理站54家代檢廠　228連假停止服務

房市夯竊嫌組團連偷工地鋼筯 南警查緝追回300公斤

大新竹唯一兒童醫院進度達80%　預計今年啟用

竹市消防獲贈影像式喉頭鏡　救護能量再升級

癌細胞「擴散肝、肺、脊」堅持參賽！美女選秀歌手病逝　享年31歲

德國停止批准「北溪2號」天然氣管線　反制俄羅斯對烏行動

國人對國際旅行的回憶　中華航空見證台灣航空歷史軌跡

IKEA爆紅冬天神器「靠枕棉被」開箱！加碼平替款只要一半價錢

炎亞綸再接Live節目主持棒　認了「沒想到一個人能辦到」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

陳江和發明小遊戲！短打拿紅包　江坤宇開獎差點「涼去」

「西方騙了我們！」　普丁出兵烏東內幕曝光

「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

長榮子公司公告發放股利　法人估航海王每股配息上看20元

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

台中街友猝死！躲公園廁所一夜成凍屍

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

不敵雨勢！金門IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌

台中港船員過半染疫　救護車載走12人

暨南大學校樹倒塌！師生路邊苦等1.5hrs

台南安南區海佃路一段完成路平

「往日月潭專用道」成塞車解方　228連假續施行

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司

0206台南維冠大樓重建完工落成

丟包小橘貓進水溝　惡飼主下場慘了

台南住宅火警勇消救出1人送醫

台南市環保局黑金大放送

基隆捷運定案　林右昌：城市發展的強心針

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

更多熱門

相關新聞

恆春海巡新戰力　巡弋執法護南疆

恆春海巡新戰力　巡弋執法護南疆

海巡署艦隊分署新式35噸級巡防艇第15艘PP-3599艇於今(22)日8時由分隊長郭芃杰正式接艇，自高雄港出發返航恆春海巡隊碼頭，並辦理祈福儀式後，共同迎接PP-3599艇正式成為恆春海巡隊新力軍，過程圓滿順利。

才剛開刀 白柴堅持咬球門口迎接

才剛開刀 白柴堅持咬球門口迎接

蘭嶼飛魚季登場　海巡百噸級巡防艇護魚

蘭嶼飛魚季登場　海巡百噸級巡防艇護魚

等飼主回來中　小黃搖屁熱情討摸

等飼主回來中　小黃搖屁熱情討摸

台南區間測速執法系統過年前啟用

台南區間測速執法系統過年前啟用

關鍵字：

新艦抵達噴水迎接新造100噸巡防艇執法能量

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面