恆春海巡添戰力！　新式35噸級巡防艇執法護南疆

▲恆春海巡隊新式35噸級巡防艇 。（圖／恆春海巡隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署艦隊分署新式35噸級巡防艇第15艘PP-3599艇於今(22)日8時由分隊長郭芃杰正式接艇，自高雄港出發返航恆春海巡隊碼頭，並辦理祈福儀式後，共同迎接PP-3599艇正式成為恆春海巡隊新力軍，過程圓滿順利。

海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，其中規劃建造新式35噸級巡防艇52艘，該型船艇由中信造船公司設計建造，有速度快、吃水淺、噴水推進操縱靈活性高之特性，經海上公試驗證，最高船速可達45節，搭配射程達60公尺之水砲，能發揮強勢執法手段，有效驅離越界船舶及執行滅火作業。

其續航力達600浬，可搭配大型巡防艦共勤，有效展現海巡艦隊群快打特質，大幅提升執法效能、急難救助及為民服務品質。

恆春海巡隊轄屏東海域具有豐富漁業資源，同時也是民眾海域遊憩活動之首選，據2021年各項執勤成效統計，救生救難21件、為民服務11件、取締違規(法)漁業4件、走私偷渡5件等案件。未來將持續致力守護臺灣南端之藍色國土，秉持「時間即生命、速度即希望」核心目標，民眾於海上如有需要，請撥打「118」海巡服務專線，海巡將於第一時間迅速提供協助。