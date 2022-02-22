暑假防疫措施退場？陳時中：特定情境免戴口罩

▲指揮中心2/22記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

台灣邊境檢疫政策規劃放寬，國內專家認為，今年暑假境內防疫措施，如實聯制、口罩可望退場，疫情指揮中心指揮官陳時中說，傾向維持特定情境下可免戴口罩。

中央流行疫情指揮中心先前評估春節連假過後2週為疫情觀察期，2月14至20日的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，與前一週2月7至13日相比，本土病例降低42%，顯示國內疫情穩定可控，放寬是勢在必行。

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國內有專家認為，今年7、8月後，國內鬆綁措施可望逐步解除，如室內外的人數管制、實聯制及口罩配戴等措施，且不再走回頭路。陳時中今天下午在疫情記者會中表示，針對口罩管制，傾向維持特定情境下可免戴，詳細內容仍待規劃。

但陳時中不忘重申，基本上還是希望民眾能將口罩戴好。站在指揮中心的角度，除口罩政策以外，呼籲民眾儘快接種COVID-19疫苗、勤洗手以及保持社交距離等，「這是我們現在最基本的抗疫戰略。」

雖然國內COVID-19本土疫情相對已經算是控制住，但過既疫情持續延燒，鄰近的香港疫情嚴重，醫療量能崩潰，媒體在記者會中詢問台灣醫療量能整備狀況，陳時中回應，除持續擴編加強版集中檢疫所，以利輕症分流，同步會設立指標值，提早防範，避免醫療體系失靈。

至於上述指標值為何，陳時中進一步解釋，研擬以有效再生數（Rt值）等作為參考依據，基本上希望Rt值可維持在1上下，一但發現數據異常快速攀升，就會提前進入警戒模式，啟動分流計畫。

醫院是防疫第一線，同時也是染疫風險較高的場所，近日傳出亞東醫院出借專責病房供劇組拍攝，外界擔憂不符合防疫規範，可能不慎增加社區疫情風險。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，據了解開設地點只是先前臨時加開的病房，未曾收治確診病患，只是一場誤會。