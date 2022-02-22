警出奇招...人形立牌+分隔護爛　139縣道「死亡彎道」車禍減半

▲彰化139縣道9.2K處放嗶嗶哥人形立牌。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道9.2K處有「索命死亡彎道」稱號，去年發生3起死亡車禍，彰警取締15,000件交通違規，去年底製作嗶嗶哥員警「人形立牌」加入站崗，補齊39支防撞桿，還設置分隔護欄，更不定時派員警在彎道附近兩側定點站崗，實施測照取締勤務，2個月來車禍發生件數由21件大減為9件，車禍發生率降低近60%。

彰化交通隊指出，為防制該路段車禍發生，除派員在139線道9.2K彎道附近兩側定點站崗，實施測照取締勤務，並製作彰化「嗶嗶哥」真人尺寸「員警人形立牌」加入站崗，以真人、人形立牌穿插不定期輪流執法；經比較執行前、後2個月車禍發生，由原有合計21件，大幅降低剩下9件。

不少用路人夜晚行經139線道9.2K處，看到「嗶嗶哥」人形立牌就站在路旁取締，以為是真人，嚇到減速經過，定睛一看，才知道原來是假的，又往前一瞧，還有2名員警也站在路旁取締，警方以虛虛實實的作法，果真達到讓用路人減速的效果。

警察局長吳坤旭指出，彰化縣縣道139線蜿蜒在八卦山稜線上，沿途景觀優美，經常吸引許多汽機車成群結隊到此一遊，也成為中部地區著名景觀道路，特別呼籲用路人，此措施用意在提醒車友，行經該路段千萬要遵守行車速限，不要有超速行駛及壓車行為，才能確保行車安全。