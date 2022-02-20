借不到錢竟朝友人賓士潑紅漆　損友竟是前時報鷹球員

▲陳姓男子因拒絕借錢給前時報鷹職棒球員吳俊賢，吳事後上門潑紅漆撒冥紙洩憤。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區一名陳姓男子黑色賓士愛車遭人潑紅漆示威，地方盛傳與陳男近期有意參選里長有關，警方獲報不敢大意，深入追查後，發現是陳男的友人、吳姓前職棒球員向他借錢不成，才會對陳男愛車潑漆報復，但陳男知道原委後、顧念昔日友情不願追究，警方調查後依違反社會秩序維護法將吳男函送行政法庭裁處。

萬華警方表示，2月6日凌晨2時許接獲報案，陳男辦公室門窗及停放在屋前的黑色賓士轎車遭歹徒潑紅漆撒冥紙洩憤，陳男報警時懷疑因近期投入地方里長選舉，懷疑是競爭對手陣營所為，警方獲報不敢大意，但根據調閱監視器追查後，發現是吳姓男子（51歲）涉案，警方提供監視器畫面供陳男指認後，陳這才發現原來潑漆的是他好友、與地方選情無關。

警方查出，原來涉嫌潑漆的吳男就是曾任職棒時報鷹棒球隊的捕手吳俊賢，時報鷹球隊在1997年被查出集體打假球放水，他因此曾遭判刑，球隊解散後，吳回到故鄉台南市經營海產店，並因曾擁職棒球員資歷，得以在日語學校兼任棒球教練，訓練球員參賽。

2014年6月23日，吳與友人喝酒續攤，騎乘機車行經海佃路、府安路交叉口遭警方臨檢，被依酒駕送辦。吳當時酒測值高達1.1毫克，被帶回警局時連路都走不穩，他相當懊悔，頻頻搖頭自責。吳雖淡出職棒圈，卻因酒駕事件鬧上媒體版面，這次再因借錢未果潑漆洩憤，警訊後依觸犯社會秩序維護法函送行政法庭裁罰。

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