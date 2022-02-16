姊姊拒借錢！她變造LINE對話誆姊偷竊　誣告下場更慘

▲女子向親姊姊借錢不成，變造假的LINE對話向警方報案姊偷錢，被識破反觸誣告罪。（示意圖／pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄市一名王姓女子缺錢花用，向自己親姊姊借錢被拒後，竟心生怨恨變造假的LINE對話截圖，報警供稱放在自己房間皮包裡的39500元被親姊姊偷走，透過LINE詢問姊姊且對方坦承犯行，要告姊姊竊盜罪，警方調查後找出其中漏洞，反將王女依誣告罪送辦，橋頭地方法院判她1個月徒刑。

王姓女子在2021年1月向親姊姊借錢不成，心生不滿並自行偽造與暱稱「蕭婆」的LINE對話，內容記錄王女質問對方是否有進到自己房間拿走皮包裡的39500元現金，對方向其承認並道歉，請求王女不要報警，但王女拿著4張此段對話截圖到派出所報案，表示「蕭婆」就是其親姊姊，控訴對方偷錢並欲提告竊盜罪。

警方提詢王女姊姊到案，姊姊驚訝否認偷竊犯行，調查王姊手機裡也無此段對話，並發現王女經濟狀況僅勉強支撐，曾向姊姊借錢遭拒，懷疑可能有詐。

警方查無其他證據，引導突破王女心防後，王女才坦承對話是自己偽造，姊姊沒有偷過她的錢。王姊事後也表示不願追究，但王女涉誣告為公訴罪，橋頭地方法院仍判有期徒刑1個月，不可易科罰金，可上訴。