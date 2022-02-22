「台灣大」目標：打造市值1,000億美元的科技集團

▲台灣大成為Disney+在台合作電信營運商，林之晨總經理（左）出席記者會宣布Disney+方案。（圖／品牌提供）

網路時代，所有人都十分依賴電信服務，自然也對各業者留下深刻印象。《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」出爐，台灣大哥大一舉拿下最佳品牌、最佳人氣與永續經營三獎。

台灣大以科技電信公司進入5G世代，全面提升個人、家庭及企業用戶的使用體驗，打造誠信經營、永續夥伴、卓越品牌、創新成就、環境永續、幸福職場、社會共融等7大品牌亮點價值，全方位擴大正向影響力。

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台灣大多元資費滿足用戶 5G時代提升體驗

電信方面，推出多元化資費方案，滿足用戶不同的需求。影音方面，投資本土影集與節目，深耕台灣文化的軟實力，除參與投資的《做工的人》與《天橋上的魔術師》囊括2021年金鐘獎27項入圍、10項大獎，去年11月更成為Disney+在台獨家合作電信營運商。遊戲方面，與NVIDIA合作，推出雲端遊戲平台GeForce NOW，開啟電信遊戲代理的全新商業模式。

▲台灣大與Google合作，銷售Google Nest Hub（第 2 代）智慧螢幕，讓用戶享受高品質視聽娛樂，同時朝智慧家庭邁進。

智慧家庭方面，台灣大與Google合作，推出智慧音箱、智慧螢幕等產品，累積銷量有望於今年突破40萬，家戶滲透率會來到約4.5%。另外，去年11月推出「Google智慧家庭通話」服務，讓用戶聲控就可以撥打市話、手機、簡碼、國際電話、070門號等，也能接聽電話，舉凡電話點餐、叫車等需求都能透過語音控制完成。

智慧應用方面，台灣大在5G、AloT的基礎上發展生態系，合作夥伴已突破200家，將為產業創造更多成長引擎。此外，與台塑汽車貨運公司聯手，推出全台第一台透過5G網路運行的智駕車服務，也從2019年起協助momo購物各倉儲物流中心引進AGV無人搬運車，全速朝世界級電商邁進。

永續ESG先鋒企業為自詡 倡議各項永續價值

台灣大更以永續ESG先鋒企業自詡，承諾最遲在2040年全公司100%使用再生能源，同時規劃加入RE100。在社會關懷面向，疫情期間啟動2波「一人一平板、停課不停學」公益計畫，捐助偏鄉學童約2257台平板電腦、提供4.5萬門之免費上網門號，總價值約為1.85億；而對於少子化問題，則帶頭調整員工生育與育兒福利金，最高可達12萬元。

▲台灣大哥大與台塑汽車貨運共同打造的全台第一台5G智駕客運車。（圖／品牌提供）

定位自身為 「enabler」，台灣大加速消費者與企業的數位轉型，目標在打造市值1,000億美元的科技集團，期創造第一個由台灣出發、非代工/製造業的「服務提供商」，持續以「T.I.M.E」Telecom（電信）、Internet（網路）、Media & Entertainment（媒體&娛樂）、E-Commerce（電子商務）數位匯流為核心，整合跨集團資源，提供用戶更多元、創新的應用服務。