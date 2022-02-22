小6學姐嗆「真D醜」宣戰搶男友！她氣衝學校問1句話...女兒哭了

▲女兒被霸凌，媽媽超心疼。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

現在的孩子比較早熟，不管是穿著、用詞都有些小大人，但可能沒有拿捏好分寸，在無意中傷害到別人卻不自覺。一名母親透露，從女兒的手機發現六年級學姐與女兒同學聯合一起罵女兒「有點婊」、「醜」等難聽的話，讓她很難過。

原PO在《爆怨公社》表示，陪女兒到學校比賽，在女兒同意的情況下使用手機，結果無意間發現一張截圖，是女兒同學與六年級學姐的對話。六年級學姐居然傳訊，「我會把他搶過來，他讓我暈爆，不過他女友真D醜，有點婊，沒關係，反正他是我的。」而女兒的同學居然還笑臉附和。

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▲對話紀錄。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

她看完對話後越想越覺得難過，因此到學校找導師聊聊，但對方並不承認自己有講過，直到她拿出截圖。她表示，後來有跟女兒說不可以去欺負別人或者言語罵人，但自己也不能被欺負，以後有什麼問題一定要跟家長說，結果女兒瞬間哭出來，讓她更心疼。

後來得知，原來該名學姐都會罵女兒「醜」、「胖」，但女兒都會反過來誇獎學姐很漂亮。原PO嘆氣，「這讓我這個當媽的很驕傲，但也很難過，現在的孩子怎麼了，真的不知道事情嚴重性嗎？只能安慰自己，把自己的女兒教好比較重要。」

貼文一出，網友紛紛留言「現在孩子很早熟，叛逆也早，真的要多多注意孩子的交友，現代言語霸凌真的很嚴重」、「小孩子都會亂學大人用詞，這裡就是家教的差別了」、「我就算偷看到，在孩子沒有奇怪的舉動或是求救，我都不會輕易出手處理，這也是小型社會的縮影，她要練習自己強大，以後的世界更殘酷」。

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