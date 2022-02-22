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香港和富輪爆過半船員確診　引水人登船領港列自主健康監測

▲香港散裝輪12船員確診停泊台中港，匡列10人採檢結果出爐。（圖／港務公司提供）

▲香港散裝輪12船員確診停泊台中港，匡列10人採檢結果出爐。（圖／港務公司提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

由日本開往台中港的香港籍「和富輪」驚爆船上22名船員，有12名船員確診，衛生單位獲報後，安排染疫船員下船後搭乘救護車前往加強版集中檢疫所隔離治療，也成為疫情以來，台中接獲同船確診人數最多案件，另同船接觸者10人為陰性，依照防疫計畫於船上隔離。至於入港前，登船領港的引水人則被要求自我健康監測14天。

依據中央規定，自我健康監測係指未收到衛生單位開單匡列，疫調後僅詢問關懷健康狀況之民眾，例如曾接觸被列管居家隔離之非確診者、曾與確診者公共場所活動史有暴露交集者。

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▲香港散裝輪12船員確診停泊台中港，匡列10人採檢結果出爐。（圖／港務公司提供）

台中港務公司指出，由日本須崎出發的香港籍散裝船「和富輪」(HE FU)在2月18日下午3點30分靠泊26號碼頭，目前仍靠泊26號碼頭，原計畫下一站將回日本須崎。

台中市衛生局在2月19日夜間接獲疾病管制署通知，香港籍「和富輪」由日本開往台中港，但船方在2月15日即通報船員分別出現流鼻涕及咽喉不適症狀，2月19日船隻靠岸進行岸邊自費採檢，船員22人中有12人檢驗結果為陽性，Ct值20.19到36.03，病毒量低，列為日本境外移入全國案號第20118至20129。

染疫船員下船後搭乘救護車前往加強版集中檢疫所隔離治療，另同船接觸者10人為陰性，依照防疫計畫於船上隔離。12位陽性個案皆無台中市活動足跡史，台中港已全面清消。

至於協助領港的引水人，衛生局指出，依指揮中心規定，引水人做好防護措施後登船，並於船上與船員保持社交距離，協助引水，引導船舶靠港後，之後進行自我健康監測14天。

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