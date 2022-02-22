朱立倫稱現在想2024是黨內敗類　張亞中：難道趙少康是敗類嗎？

▲中廣董事長趙少康 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨日前舉辦「2022黨務幹部共識營」北區場，有黨工席間要求黨主席朱立倫對2024表態，但朱則說，現在想2024都是黨內敗類，2022沒有贏、就沒有2024，對此，孫文學校總校長張亞中質疑，台灣是自由社會，要講2022、2024、2028有什麼關係，「中廣董事長趙少康要選2024，請問這是敗類嗎？」

根據《聯合報》報導，朱立倫在上述共識營中談到「蔣經國路線」，開玩笑說「國民黨應該改名內鬥黨，全世界最有名的內鬥黨就叫中國國民黨，最喜歡內鬥」。朱也說，這是一個恥辱，一定要改；過去在中國大陸時代，國民黨是內鬥垮，如今在台灣失去政權，也是因為內鬥。

報導也指，有地方黨工在共識營中提問，要求朱立倫對2024表態，而朱則舉例，民進黨是看到獵物一起打下來再搶，但國民黨則是看到獵物就先互砍，並稱現在在想2024都是黨內敗類，2022沒有贏，就沒有2024。

對於朱立倫的說法，張亞中表示，不認為朱立倫說的是他，中央委員願意表示意見，不是很好、很可貴嗎？權力還在朱立倫手上，沒人要鬥他，「我們有發動推翻他、罷免他嗎？」

張亞中指出，當權者要了解，中國國民黨是全民的政黨，不是一個人的政黨，所有權位代表是更多責任、傾聽，「我相信他不會有這種想法，如果有就太不應該」。

對於朱立倫稱，現在想到2024的都是敗類，張亞中納悶，不懂這句話什麼意思，台灣是自由社會，要講2022、2024、2028有什麼關係，「趙少康要選2024，請問這是敗類嗎？」

張亞中表示，政治人物有更大的懷抱有什麼不好？2022、2024就像期中考固然重要，但把體質打好、思考怎麼贏更重要，就是黨的理念、論述、組織、人才，這也應該討論。