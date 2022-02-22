操盤國民黨九合一選戰遭放話攻擊　傅崐萁：我深刻感受到民進黨的恐懼

▲傅崐萁召開「今年2022九合一大選的關鍵事實」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨備戰年底九合一選舉，近日成立「中央選戰策略會報」，立委傅崐萁將擔任操盤手角色，負責徵詢、協調縣市長提名人選，卻引發黨內放話攻擊。對此，傅崐萁22日召開記者會，他表示，黨內的指導他欣然接受，面對民進黨鋪天蓋地攻擊，他也深刻了解民進黨的恐懼，並強調，他願意承擔九合一選舉的責任，也不怕任何挑戰犧牲，一定會完成使命，讓國民黨得到最終的勝利。

傅崐萁指出，中華民國不能只有一種聲音，國家健全發展必須有勢力均衡的兩大政黨，因此國民黨2024贏回中華民國，這才是全民之福，也是他加入國民黨的初衷，「國民黨交付重責大任，有人選擇跳船，但我選擇同船一命，這是對國家的責任，我必須承擔。」

傅崐萁表示，對於黨內的指導他欣然接受，面對民進黨鋪天蓋地攻擊，他也深刻了解民進黨的恐懼，他宣示，今年國民黨會有不一樣的選戰，日前他到高雄、台南，深刻感覺到基層非常熱情，希望國民黨收復高雄，也深具信心。

傅崐萁提醒民進黨，不論現在如何見縫插針，九合一選舉民進黨要面對的是一個團結的國民黨，「我們一定會團結一心，全力對抗民進黨這個鴨霸政權，讓台灣人民真正享受到民主自由。」

「任何犧牲傅崐萁都可以承擔，只要台灣社會導入正軌，朝野必須有均衡力量。」傅崐萁強調，他願意承擔九合一選舉的責任，也不怕任何挑戰犧牲，他一定要完成使命，讓國民黨得到最終的勝利，因此，「勝利藍」就是唯一的目標，未來的國民黨一定非常團結，過程中難免陣痛期，但沒有關係，「對於傅崐萁的指正，我一肩挑起、概括承受。」

傅崐萁宣誓國民黨2024要贏回政權，被問到自己是否為參戰人選之一，傅崐萁回應，他從沒有分享過國民黨執政的果實，或是黨產的協助，一路走來他就是支持國民黨的「深藍」，此時此刻只有贏得政權的目標。

傅崐萁說，自己熟絡各個縣市，了解怎麼跟民進黨拚選戰 ，「既然是個協調輔選的人，自然本人就不會下場，對於任何希望分化國民黨的言論，可以感受到對傅崐萁的恐懼， 我會更加努力。」