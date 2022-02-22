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G7將開視訊峰會談烏克蘭局勢　料觸及台灣議題

▲▼ 七大工業國集團（G7）。（圖／達志影像／美聯社）

▲G7將開會商討如何因應緊張的烏克蘭情勢。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

七大工業國集團（G7）24日舉行視訊峰會商討烏克蘭局勢，日媒指出，首相岸田文雄會中將強調，無論哪個地區都不接受以武力改變現狀，台灣、東海與中國動向也可能成為議題。

日本共同社報導，日本政府昨天宣布，岸田文雄將出席G7在24日舉行的視訊峰會，商討如何因應緊張的烏克蘭情勢。

報導說，日本政府認為，若放任俄羅斯進攻烏克蘭，所造成的影響將會波及到東亞地區的安全，考量中國與俄羅斯日益深化合作，將加緊與G7攜手因應。

岸田昨天在眾議院預算委員會答詢時針對烏克蘭情勢表示，這不僅是歐洲的問題，也是與亞洲等國際社會秩序有關的問題。

報導指出，岸田的發言暗示，俄羅斯的行動可能會影響中國的作為。日本政府高層說，如果放任俄羅斯在烏克蘭靠武力改變現狀，在亞洲也可能演變為相同局面。

岸田在G7視訊峰會上的發言，擬將連結中國在印度太平洋地區的動向，強調不論在哪個地區，日本都不接受憑藉武力改變現狀；預料會中也可能觸及台灣、東海、南海與中國的動向等議題。

岸田也擬在G7視訊峰會上表達，若俄羅斯侵攻烏克蘭，將與英美等國一致對俄羅斯實施制裁。

俄羅斯的行動會影響中國的看法也在G7中蔓延，英國首相強生（Boris Johnson）19日就表示，如果西方國家沒有兌現支持烏克蘭獨立性的承諾，將對全世界帶來破壞性後果，包括台灣與東亞。

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