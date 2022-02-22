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中國駐烏克蘭大使館發5點提醒　公民及企業適時儲備生活必需品

▲中國駐烏克蘭大使館對公民及中資企業發出警示。（圖／翻攝中國駐烏克蘭大使館官網）

▲中國駐烏克蘭大使館對公民及中資企業發出提醒。（圖／翻攝中國駐烏克蘭大使館官網）

記者魏有德／綜合報導

中國駐烏克蘭大使館今（22）日6時發出通知稱，烏克蘭東部局勢發生重大變化，提醒在烏的公民及中資企業提高警惕。相較於11日發出的類似「提醒」僅提到，烏俄當前緊張關係局勢引發多方關注，出現了各種說法，相互之間不盡一致，內容明顯隨著烏俄局勢升溫更加果斷。

這份通知提到，注意當地發布的安全提示，不要前往局勢不穩地區；及時關注使館微信公眾號和官網發布的信息；提高安全防範意識，可適時作一些食品和飲用水等生活必需品儲備；與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友加強聯繫，必要時互幫互助；疫情還在蔓延，在做好安全防範的同時，不要放鬆疫情防護。

中國駐烏克蘭大使館也曾於11日發出類似警示，當時僅提到，烏俄當前緊張關係局勢引發多方關注，出現了各種說法，相互之間不盡一致。相較於10天前的「提醒」，中國駐烏克蘭大使館的安全提示明顯跟隨烏俄局勢升溫，措辭及內容也更加果斷。

據了解，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）先是承認烏東頓內次克（Donetsk）共和國和盧甘斯克（Lugansk）共和國為獨立實體，還要求俄羅斯軍隊進駐烏東以「維持和平」，讓一度趨於緩和的俄烏局勢再度升級。

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