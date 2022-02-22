普丁批「烏克蘭是背骨仔」不懂回報！　大動作承認2地區獨立

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在台灣時間22日凌晨，簽署協議承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）的獨立和主權，並痛批烏克蘭在後蘇聯時期向俄羅斯討要了一切東西，結果現在卻毫無回報，甚至成為傀儡政府的殖民地。

普丁22日凌晨表示，「烏克蘭是我們歷史上不可分割的一部分，烏克蘭東部為古俄羅斯領土，現在烏克蘭是由俄羅斯當初創立的，更準確地說，是由共產主義俄羅斯布爾什維克創造的。這個過程幾乎是在1917年革命之後立即開始的。」

▲普丁簽署協議承認頓內茨克人民共和國（Donetsk People`s Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People`s Republic）獨立。（圖／路透）



普丁簽署獨立認可協議，承認烏克蘭東部地區頓內茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國的主權，同時也立刻告知德國總理蕭茲（Olaf Scholz）以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），引起多國關切反彈。

針對烏俄局勢，普丁強調，烏克蘭過去竊取俄羅斯的天然氣，利用能源敲詐俄羅斯，俄羅斯一直與烏克蘭進行開放合作，但是烏克蘭領導人希望從俄羅斯獲得所有好處，但不承擔任何義務，對俄羅斯的給予和付出毫無回報。

普丁直指，烏克蘭未能實現穩定的國家地位，因此不得不依賴美國等國家，烏克蘭正面臨分裂，且正在經歷嚴重的經濟危機，已經成為傀儡政府的殖民地。他更在演說中痛批，近幾個月來大量西方武器湧入了烏克蘭，北約人員經常出現在烏克蘭的軍事演習中，美國和北約厚顏無恥地把烏克蘭變成了戰場。

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