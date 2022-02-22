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英國24日起解除所有防疫限制　與病毒共存

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦21日專電

英國首相強生今天宣布「與病毒共存」政策，除了持續以疫苗為第一線防禦工具，24日起取消確診後的強制隔離以及接觸史追蹤、進入公共場所前檢查篩檢結果等限制措施。

強生（Boris Johnson）指出，儘管在4月1日以前，確診民眾最好還是待在家、不要輕易外出，但在那之後，政府將鼓勵民眾「自我約束」，就算有症狀亦然，一如對待流行感冒的態度。

強生今天在國會報告政府的「與病毒共存」規劃。他強調，經全國上下兩年努力，如今防疫應由「政府限制、干預」邁向訴諸「個人責任感」，在不喪失自由、維持緊急應變能力的前提下保護自己和他人。

他說：「我們不需動用法律強迫民眾為他人著想。」

他提到，受惠於成功的疫苗政策，儘管冬季出現Omicron變異病毒株嚴峻疫情，英國仍能維持開放，這有助英國的經濟成長速度去年領先其他七大工業國集團（G7）國家。

官方數據顯示，英國有超過66%的12歲以上民眾已接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。根據新規範，免疫力特別弱以及75歲以上老年人等高風險族群，可在施打第3劑後，間隔3個月以上施打第4劑。

強生宣布，政府將不再要求已完整接種、但有密切接觸史的民眾連續7天每天採檢，並將對未完整接種、但有密切接觸史的民眾取消自我隔離規定。

英國政府提供大量、且容易取得的免費快篩工具，但這也造成財政負擔。強生今天說，2020-2021財政年度的檢測、追蹤和隔離相關預算超越內政部整年預算，今年1月的相關支出更高達20億英鎊，政府因此決定「降載」，包括自4月1日起取消對大眾實施的有症狀及無症狀免費採檢，僅老年人及其他高風險族群可持續實施有症狀免費採檢。

在國際合作抗疫部分，強生提到，英國將履行承諾，在今年6月前再援贈各國1億劑疫苗，以達成去年設定的在一年內援贈全球10億劑疫苗的目標。此外，政府將持續支持國內相關研發工作，並確保取得新療法、疫苗和其他預防工具的各式管道。

強生說，疫情不會突然消失，因此那些期待在抗疫之戰「徹底結束」前都不要取消防疫限制的人，是在長期限制英國民眾的自由，而他領導的政府「不相信這是正確、或是必要的作法」。

強生說：「防疫限制給我們的經濟、社會、精神健康及孩童生活造成龐大成本，我們不需再付出這樣的代價了。」

首相辦公室指出，COVID將被視同為流行感冒等傳染疾病，政府給民眾的防疫建議也將比照辦理，例如確保室內空氣流通、在擁擠或密閉空間戴口罩、多洗手等。此外，4月1日前，確診民眾最好在家隔離至少5天，直到連續兩天篩檢結果陰性為止。政府未來將陸續發布新的防疫政策施行細則。

 
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