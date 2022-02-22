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正妹警穿開衩泳裝遭酸民霸凌　她回嗆「不是當警察就不能耍辣」

▲▼ Lt. Patarasaya Rerkrut。（圖／翻攝自推特）

▲帕特拉薩亞外型甜美，備受矚目。（圖／翻攝自推特）

記者崔子柔／綜合報導

泰國皇家警察局發言人帕特拉薩亞（Lt. Patarasaya Rerkrut）因為外型出色，在一次亮相後就受到高度關注，她近日在IG上PO出一張身穿白色開衩泳裝的照片，引來大批酸民網路霸凌，她則稱「現在已經2022年，我們的職業和外表沒有關聯」。

根據泰國網路媒體 Coconuts Bangkok報導，帕特拉薩亞上週四（17日）在IG發出一張照片，她穿著白色連身開衩泳裝站在泳池邊，展現出傲人的好身材，沒想到隨即引來大批酸民攻擊，紛紛轟她不尊重職業、毀警察形象等。

▲▼ Lt. Patarasaya Rerkrut。（圖／翻攝自推特）

▲帕特拉薩亞回應。（圖／翻攝自推特）

帕特拉薩亞發現情況後，週五（18日）就將IG、FB等社群平台皆設定為私人帳號、刪除所有照片，並PO出一則限時動態對此回應，「我喜歡嘗試新事物，走出自己的舒適圈」，她不認為成為警察後，就要放棄自己喜歡的東西、放棄她的個性，來符合社會大眾的觀點。

「現在已經2022年，我們的職業和外表如何並不相關」，帕特拉薩亞表示，PO出這張照片是她展現自己、挑戰刻板印象的方式，「我在一個保守的社會長大，但相信會有一個平衡，我爸媽也覺得這沒問題」。

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