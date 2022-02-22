摺疊iPhone可能延後發表　分析師：蘋果正著手「全螢幕摺疊」Macbook

▲分析師表示，蘋果正著手可摺疊Macbook的研究。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

先前曾傳出蘋果也將進攻摺疊機市場，而據 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 分析師Ross Young稱，蘋果可能將可折疊iPhone的發布時間延後到到 2025 年，他還提到，蘋果目前正在探索全螢幕可折疊 MacBook 的可能性。

Ross Young表示，傳聞已久的可折疊 iPhone 可能將延遲到 2025 年才會發表，與之前預測將於2023 年或 2024 年推出相比，延遲時間變長。他表示，此訊息是與供應鏈消息人士討論後發布，也就代表蘋果並不急於進入折疊市場。

儘管推遲對可折疊iPhone手機的發布，但他也說，蘋果正在研究全機可折疊的筆記型電腦，指出蘋果正在與供應商討論，螢幕尺寸為 20 吋的可折疊筆記型電腦。

Ross Young表示，這可以為蘋果形成一個新的產品類別，並產生一種「兩用產品」，它可以在折疊時用作帶有全尺寸螢幕鍵盤的筆記型電腦，在展開時可以用作顯示器並或是外接鍵盤使用，此外根據消息來源，這項新品還可以支持 4K 或更高的解析度。目前預計「可折疊筆電」可能晚於2025 年發布，估計將於2026 年或 2027 年對外公開。