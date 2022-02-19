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蘋果iOS 15.4要來了！戴口罩解鎖iPhone　超狂7大更新曝光

▲蘋果iOS 15.4版本更新即將推出。（圖／翻攝自9to5mac）

▲蘋果iOS 15.4版本更新即將推出。（圖／翻攝自9to5mac）

記者吳康瑋／綜合報導

蘋果將推出 iOS 15.4、iPadOS 15.4 最新版的作業系統，堪稱蘋果近期最大改版，帶來諸多新功能，而該版本目前正在密切測試中，外媒預估可能會在3月的蘋果發表會中亮相。《ETtoday新聞雲》整理盤點7大功能，包括「解鎖方式」、「密碼保存」等功能更新，帶讀者搶先揭秘新版本重點。

▲蘋果iOS 15.4將推「戴口罩解鎖Face ID」的新功能。（圖／翻攝自9to5mac）

▲蘋果iOS 15.4將推「戴口罩解鎖Face ID」的新功能。（圖／翻攝自9to5mac）

1.將支援「口罩版Face ID」解鎖：

蘋果iOS 15.4將提供新的「口罩版本的Face ID」選項，允許用戶戴上口罩時使用Face ID來解鎖手機，待大家將iPhone更新至iOS 15.4版本後，Face ID設定中將會出現新的口罩選項，用戶可點選並重新掃描臉部來重設一個戴口罩的新Face ID，系統可以僅辨識用戶眼部特徵來解鎖手機。

據了解，該功能還可以同步運用在Apple Pay 電子支付方面，一次解決疫情期間果粉最頭疼的問題，此外，在這次更新後，也新增「眼鏡選項」，讓戴眼鏡的用戶可以更準確解鎖、不再卡關。

2. 「ProMotion」螢幕刷新功能：

蘋果ProMotion螢幕刷新功能為iPhone 13 Pro 機種才開始支援的最新技術，可以依照用戶使用的情境，來調整螢幕更新率，讓用戶使用更加流暢，並且在iOS 15.4的版本中，效能將再度提升，開放第三方App支援120Hz螢幕刷新率，得以替iPhone帶來更流暢的視覺體驗，不再侷限單一個App。

▲iOS 15.4推出新的密碼紀錄功能。（圖／取自MacRumors）

▲iOS 15.4推出新的密碼紀錄功能。（圖／取自MacRumors）

3. 密碼金鑰「Passkey」：

據了解，密碼金鑰「Passkey」功能，可以讓用戶直接用 Face ID、Touch ID 等生物辨識，取代密碼登入第三方網站、App，而目前為止的認證功能、因密碼辨別、歸檔的能力不足，遲遲無法直接從密碼庫達到直接解鎖，而在即將釋出的最新版本中，可望修改精度，預計結合 iCloud 鑰匙圈，讓其完成全面「去密碼化」的目標。

4.運用「Notify When Run」」簡化實聯制步驟：

隨著疫情擴散，簡訊實聯制變成疫調的一大重點，許多人會使用手機內鍵的「捷徑」功能，來進行簡訊實聯制，而蘋果iOS 15.4內，特地新增「Notify When Run」功能選項，讓民眾運行捷徑時，可以省去通知打擾，讓操作更快一步。

▲蘋果iOS15.4將解除下載及更新一定要用WiFi的限制。（圖／翻攝自9to5mac）

▲蘋果iOS15.4將解除下載及更新一定要用WiFi的限制。（圖／翻攝自9to5mac）

5.解除「更新」的網路限制：

你是否曾有過在準備手機更新前，到處跑來跑去找WiFi網路的經驗呢？蘋果過往堅持iPhone在更新時，必須使用 WiFi 網路，而在即將釋出的iOS 15.4版本中，將正式移除這項限制，未來蘋果用戶們無論為4G、5G網路，都能任意下載 iOS 的系統來完成更新。

6.更新多種「表情符號」、「膚色」選項：

蘋果新增的iOS 15.4版本，將新增超過 37 個全新表情符號，這些新增的表情符號，包括融化的臉、偷看、握手、心形手勢、手指愛心、戴皇冠的人、咬嘴唇、低電量、X 光片等，未來蘋果用戶在完成iOS 15.4更新後，就能開始體驗，此外，蘋果也將增加75 種膚色的選項，讓大家可以自由選擇自己喜歡的樣貌。

▲蘋果iOS 15.4更新將修復Siri錄音被共享的問題。（圖／翻攝自9to5mac）

▲蘋果iOS 15.4更新將修復Siri錄音被共享的問題。（圖／翻攝自9to5mac）

7. 修復「Siri錄音被共享」問題：

蘋果基於隱私問題，在2019年開放用戶自由選擇是否同意分享Siri聽寫內容，但在iOS 15版本出現錯誤，部分用戶在選擇「不願意分享」Siri錄音內容後，錄音內容仍被蘋果共享，而這次iOS 15.4也將修復這項問題，當用戶更新到iOS 15.4後，系統會再次詢問是否要選擇共享Siri錄音。

不過，蘋果iOS 15.4 目前仍還在測試，依照過往慣例，官方將花費4至6週來進行測試，有消息指出，最快在3月上旬，蘋果發表會推出，不過實際上仍以其測試程度來決定，該版本的正式推出時間，仍以官方公布為準。

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