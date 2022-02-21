　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

拍太多不怕占空間！　iPhone「這款App」幫你快速刪除重複相片

▲ALPACA。（圖／記者廖婕妤攝）

▲ALPACA可以快速刪除重複照片。（圖／記者廖婕妤攝）

文／Pseric（免費資源網路社群站長）

不少人都會有這個習慣，在使用手機拍照時可能擔心沒拍好，就會乾脆在同一個畫面或角度多拍幾張，不過依照我的經驗，大多數時候都是第一張照片最好看，久了也很難改掉這種習慣，手機相簿裡就會累積很多看起來很像或是看似重複的照片，對於寶貴的手機容量也是一種浪費，尤其是現在的相片畫質很好，如果沒有定期整理的話，空間很快就會被各種相片或影片塞爆。

本文要介紹的「ALPACA」是iOS清理相片免費應用程式，主要功能是自動偵測重複或相似度過高照片，讓用戶更有效率刪除並清理手機相片，有助於釋放更多容量，對於想整理重複相片，但又提不起勁的iPhone使用者來說，確實非常好用，特別是經常會自拍、用連拍模式進行拍攝的人，不妨利用ALPACA幫忙整理手機照片。

ALPACA會快速為相似的照片編組，讓整理照片變得更容易，更重要的是當點選相似相片後，使用者只需要選擇要保留的相片，其他相片就可快速刪除，操作步驟少，相對來說也更輕鬆（試想如果要整理的相片很多，少幾個步驟就會非常有感）。

ALPACA遵循iPhone標準的刪除照片步驟，刪除後照片會進入「最近刪除」項目，還是可以隨時復原，30天內不會消失，儘管ALPACA是很老牌的應用程式（最後更新是 2015 年），但今日看來依然還是很有用，無需進行註冊或登入帳號，相片也不會離開手機，兼具安全性和隱私。

使用教學

STEP 1
下載、開啟ALPACA應用程式，會看到一段簡單的功能和操作介紹，總的來說，ALPACA讓使用者更簡單輕鬆地整理手機相片，除了會將相似的相片編列在同一個群組，也能透過3種不同方法來整理照片，應用程式的介面設計很簡單，操作上並不會太難，看一下剛開始的使用教學就能略知一二。

▲ALPACA使用教學。（圖／免費資源網路社群授權提供）

▲ALPACA使用教學。（圖／免費資源網路社群授權提供）

STEP 2
另一個特色是ALPACA使用iPhone照片的管理步驟，刪除後照片會移動到「最近刪除的項目」中，而不是直接消失，減少因為誤刪或程式問題而造成使用者手機的相片遺失，第一次使用時點選「讀取照片開始使用」會跳出權限提示，需要允許讓ALPACA取用照片才能繼續。

▲ALPACA使用教學。（圖／免費資源網路社群授權提供）

▲允許取ALPACA用照片才能繼續使用。（圖／免費資源網路社群授權提供）

STEP 3
從ALPACA主畫面就會顯示特定日期的「整理對象」，可以看到應用程式將幾張類似重複相片歸類，下方標示拍攝日期，點選任一分類後會顯示幾張看起來很像的相片，只要點選要保留相片右側的「星號」就能將相片保留下來，然後按下「刪除所有相片」把其他重複或相似的相片內容刪除，非常簡單。

當然使用者在整理時也可以選擇「保留所有照片」跳過整理特定的相片群組。

▲ALPACA使用教學。（圖／免費資源網路社群授權提供）

▲ALPACA可以輕鬆刪除重複照片。（圖／免費資源網路社群授權提供）

STEP 4
除此之外，也能切換到「全部」檢視所有相片，透過選取方式來刪除選擇的照片，ALPACA會在設定裡顯示刪除的相片張數、釋出的記憶體容量資訊，使用者可以看看使用應用程式可以協助整理多少照片。當然，整理完照片後還是要回到手機的「最近刪除」項目將相片清空，才能把可用容量釋出。

▲ALPACA使用教學。（圖／免費資源網路社群授權提供）

▲整理完還是要回到手機的「最近刪除」將相片清空。（圖／免費資源網路社群授權提供）

值得一試的三個理由：

1. ALPACA老牌iOS照片清理工具，自動偵測重複或相似性過高的相片。
2. 使用者只需要選擇要保留的相片，其他相片就可快速刪除。
3. 相片依照iPhone刪除步驟進入「最近刪除」項目，需要時可復原。

本文經《免費資源網路社群》授權轉載。

ET快訊
500億金主挺民眾黨？　柯文哲：錢都還沒捐
真的冷爆！休旅車主以為被砸　監視器揭真相
快訊／台中港引水人墜海　送醫搶救不治
LINE貼圖抓姦情！神人曝4步驟叫出通話紀錄　刪對話照現形
快訊／北市最新足跡公布　曾去天母SOGO、新光三越
觀察黃小柔「不對勁」！藍心湄關鍵1動作把她拉出憂鬱
三立主播李天怡請辭！　「她」接棒《消失的國界》
「月領8萬」上班超爽！　追劇滑手機還有人陪打屁

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone賣爆！大廠在台灣推高CP值手機「慘輸」　網點出關鍵原因

拍太多不怕占空間！　iPhone「這款App」幫你快速刪除重複相片

8成人都錯！電腦螢幕「正確組裝方式」曝　網長知識：原來有這細節

三星S22+上市前實測！　夜拍功能＋快充有感升級

Google推出這款新字體　讓閱讀更容易

史上最大規格升級！　外傳iPhone 14 Pro RAM有8GB

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

公車司機暖助身障者上車！　「3次收放斜坡板」超耐心

iPhone賣爆！大廠在台灣推高CP值手機「慘輸」　網點出關鍵原因

拍太多不怕占空間！　iPhone「這款App」幫你快速刪除重複相片

8成人都錯！電腦螢幕「正確組裝方式」曝　網長知識：原來有這細節

三星S22+上市前實測！　夜拍功能＋快充有感升級

Google推出這款新字體　讓閱讀更容易

史上最大規格升級！　外傳iPhone 14 Pro RAM有8GB

劉在錫被轟辱華！為韓冬奧選手抱不平　陸網倒塌脫粉…51萬粉專關閉

楊曜看衰林佳龍參選台北市長　「想要拿回執政權真的很難」

Seiko高級錶星軌面盤好神祕　限量款更纖薄

生理期量多的夜晚隨妳翻！５款衛生棉褲大評比

酸監院製造敵人！柯文哲：我被彈劾後選上台北市長　「拜託別再來了」

港口擁堵改善了嗎？全球10％貨櫃船被卡　美西擁堵移轉到北美他港

台中港10年來「首例引水人墜海亡」！解密高月薪背後　像拿命在拚

國民黨前中常委遭爆是民眾黨金主　柯文哲：錢都還沒捐

不畏IC短缺「外資喊買華碩、廣達」　重申持有這4檔

俄媒：烏克蘭砲攻打中2所學校！　「東部親俄區」1民眾身亡

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

3C家電熱門新聞

8成人都錯！組裝螢幕有正確SOP　網長知識

蘋果iOS 15.4要來了！戴口罩解鎖iPhone　超狂7大更新曝光

拍太多不怕占空間！　iPhone「這款App」幫你快速刪除重複相片

三星S22+上市前實測！　夜拍功能＋快充有感升級

iPhone被爆不開發螢幕下指紋辨識　無瀏海要等iPhone 15 Pro

高CP值手機「台灣活不下去」他納悶　網點出慘輸關鍵

史上最大規格升級！　外傳iPhone 14 Pro RAM有8GB

Google推出這款新字體　讓閱讀更容易

新機頻發！iPhone 13 Pro Max下殺近4000元

iPhone 14傳配史上最大RAM容量　追平Android旗艦機種

更新注意！蘋果關閉 iOS 15.3認證　用戶無法降級回舊版本

晶片再升級　2022 年版 iPad Pro有望出現三大重點更新

iPhone 14全系列售價曝光！　最小機型6.1吋「2.3萬元有找」

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

更多熱門

相關新聞

史上最大規格升級！　外傳iPhone 14 Pro RAM有8GB

史上最大規格升級！　外傳iPhone 14 Pro RAM有8GB

根據外媒MacRumors報導指出，蘋果 iPhone 14 Pro 將配備 8GB 記憶體，這是 iPhone系列中配置最高規格的記憶體。

蘋果iOS 15.4要來了！戴口罩解鎖iPhone　超狂7大更新曝光

蘋果iOS 15.4要來了！戴口罩解鎖iPhone　超狂7大更新曝光

蘋果「這版本更新」能用行動網路了　PTT壞笑推爆

蘋果「這版本更新」能用行動網路了　PTT壞笑推爆

果粉省錢　iPhone 13買再賺逾7千回饋

果粉省錢　iPhone 13買再賺逾7千回饋

iPhone遺失！她靠1招「讓手機狂叫」20分鐘找回

iPhone遺失！她靠1招「讓手機狂叫」20分鐘找回

關鍵字：

iPhoneALPACA

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

限時7天！超商4大咖啡飲品買1送1

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

辣媽主播出事了！買野生動物A價差被查

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

一天喝多少水才會瘦？醫答案驚呆了　「這3時機喝」最關鍵

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

快訊／祈錦鈅道歉了！

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面