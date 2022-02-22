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再忍2天放晴回暖！今晚又有「冷空氣＋雨彈南下」還會更溼冷

記者李宜秦／台北報導

受到華南雲雨區及大陸冷氣團影響，溼冷天氣還要持續兩天，中央氣象局表示，周四開始水氣減少、周五開始各地回暖。而今晚到明晨又有一股冷空氣南下，且各地雨量又會更多，溫度也持續偏低。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日雖然寒流減弱，清晨氣溫回升2到4度，但各地氣溫仍低，低溫普遍約12到14度，馬祖、金門、澎湖最冷，本島最低溫出現在台中的12.1度。

隨著華南水氣一波波移入，中部以北、東半部持續有雨，降雨時間較長的地區包括中部以北、東北部、馬祖、金門、澎湖，都是整天有雨，其他地區則是降雨時間較短，氣象局已發布大雨特報。今日中部以北、東北部高溫17到18度、其他地區20到21度。

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▲▼冷死人，強烈大陸冷氣團來襲，寒流入夜急凍，2日來超過100起內科OHCA案例，民眾出門都裹緊大衣，高危險、無家可歸的街頭遊民們，也都用塑膠袋包裹自己的家當，為了防寒各出奇招 。（圖／記者姜國輝攝）

▲今晨各地低溫12到14度。（圖／記者姜國輝攝）

今晚到明晨水氣又增多，且會有另一股冷空氣南下補充，強度為大陸冷氣團，明日基隆北海岸、東北部有大雨，中部以北、東南部也有局部大雨，且各地溫度也會偏低，白天高溫比今日再降1到2度。此外，今明兩日水氣多，北部3000公尺以上、其他地區3500公尺以上高山有望下雪。

周四華南雲雨區逐漸離開，中南部及離島地區降雨停止，迎風面的北部、東半部降雨時間減短，周五開始冷氣團減弱，僅東半部、北部山區有雨，其他各地可見陽光。

周末也就是和平紀念日連假，周六到下周一天氣穩定，各地可見陽光，白天高溫均可達20到21度，南部更熱約27度，中南部注意日夜溫差較大，西半部則可能出現低雲或局部霧，交通往返須留意。

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