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用行動支持推銷優質農產品！　黃偉哲市長認購1200斤紅蔥頭為學童午餐加美味

▲台南市長黃偉哲特指示教育局認購1200斤紅蔥頭分送各午餐廚房學校，為學生午餐加菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特指示教育局認購1200斤紅蔥頭分送各午餐廚房學校，為學生午餐加菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期正值紅蔥頭的盛產旺季，台南更是全台紅蔥頭的主要產區，為使學生更了解紅蔥頭的美味，黃偉哲市長特指示教育局認購1200斤紅蔥頭分送各午餐廚房學校，為學生午餐加菜，落實「享當季、食在地」的營養教育理念，也呼籲市民踴躍選購，以行動支持農民。

市長黃偉哲表示，台南市紅蔥頭種植面積約928公頃，約占全台92％，總產量為9455公噸，因氣候及地質因素，種植的紅蔥頭香氣濃郁品質優良，紅蔥頭是台南料理常見食材，它的香氣可以穿透口罩令人著迷，台南有眾多的美食小吃如肉燥飯、虱目魚粥等，皆有搭配爆香過的紅蔥頭，是不可或缺的靈魂食材，同時也富含營養，對身體很好。

教育局鄭新輝局長表示，台南是農業大市，農產品多元且高品質，目前正值紅蔥頭盛產期，物美價廉、營養價值高。教育局除響應市長以實際認購行動關懷與支持農民、鼓勵各校午餐菜單踴躍選用紅蔥頭外，也隨即依市長指示，透過農政單位向在地農民採購1200斤紅蔥頭並分送各午餐學校為學童加菜，添加午餐香氣，吃得營養又美味。

▲台南市長黃偉哲特指示教育局認購1200斤紅蔥頭分送各午餐廚房學校，為學生午餐加菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局專業營養師表示，紅蔥頭中的蔥蒜辣素能夠提供菜餚豐富的香氣，進而增加食慾，中醫也時常將紅蔥頭用來作為健脾開胃、調理高血壓的藥方，是一種很多用的多年生草本植物。紅蔥頭含有豐富的水分、醣類、維他命B群與鉀，營養價值很高，加上內含豐富的膳食纖維，每100克的紅蔥頭就含有2.5克的膳食纖維，比油菜（100克含有1.6克）、菠菜（100克含有1.9克）都還要多。
營養師進一步表示，紅蔥頭含大量有抗氧化活性的化合物，例如:槲皮素（Quercetin）、山柰酚 （Kaempferol） 和大蒜素（allicin），具有抗氧化、降低發炎的功效，對於減低和管理季節性過敏引起的眼睛和鼻部徵狀也有相當助益。常見菜色有紅蔥頭滷肉燥、加入炒麵、米粉、各式粥品或拌到各式菜餚中，可畫龍點睛提升風味。

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黃偉哲認購紅蔥頭午餐

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