疫情害慘「紅蔥頭」業者採購大減　農糧署喊話全民買起來

▲農糧署呼籲全民，紅蔥頭和蒜頭一樣美味。（圖／記者林悅翻攝）



記者許展溢／台北報導

全台紅蔥頭主要產區位於台南市，種植面積約900～1000公頃，每公頃產量約18~22公噸，盛產期於元宵節前至3月，今年受疫情影響，餐飲業者需求減少，販商及加工廠商尚有安全庫存量，採購意願降低，農糧署今（20日）呼籲消費者多買紅蔥頭。

農糧署指出，自去年12月6日起，積極媒合團膳業者、供應大型超市等通路商至台南市北門區等產地收購，並啟動加工收購輔導措施，為紅蔥頭尋找更多通路。因紅蔥頭採收後需冷藏，已於109年輔導產地七股區農會設置冷鏈冷藏庫120坪，估可協助收貯200公噸產區紅蔥頭。

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農糧署表示，為擴大冷鏈量能，有效協助產區的產量調節，111年度規劃輔導北門區農會建置冷鏈冷藏庫，可延長紅蔥頭保存期限，於非產期再釋出，今年度因受疫情影響，致紅蔥頭需求減少，除積極媒合紅蔥酥加工廠進入產地收購外，更委請各紅蔥頭產區農會設立窗口媒合繳售，讓農友可順利對接有意願收購之加工廠，農友安心免煩惱。

為開發國際市場通路，農糧署強調，已媒合外銷業者，外銷韓國市場達300公噸，增加多元通路，並由台南市政府農業局協助國內行銷，於2月14日辦理紅蔥頭行銷記者會，有聯電等多家民間企業認購1萬台斤，該局2月19日在七股區農會，辦理紅蔥頭產業文化活動，以提高民眾採購意願。

農糧署提到，加工收購截至今年2月18日止，已收購計490公噸，並提高加工收購量至1200公噸，延長加工收購期至3月底，盼中央與地方攜手合作，外銷、內銷及加工多管齊下，積極穏定紅蔥頭產銷。農糧署最後呼籲消費者多選購，因紅蔥頭與蒜頭一樣，可以激發食材的味道，將紅蔥頭切碎，下鍋炒香，搭配蔬菜或肉類皆美味，且品質好價格合宜。