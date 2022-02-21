　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診者至林口三井吃豬排、天母跑透透　業者：均已清消完成

▲林口三井 。（圖／百貨提供）

▲林口三井出現確診者足跡，已完成消毒 。（圖／百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一名由大陸入境、可能在台感染確診個案，今21日對外公布最新足跡，該名確診者曾在2／17去林口三井吃豬排飯，該餐廳今休業一天，因該名確診者妻子也為陽性，今地方政府公布最新足跡，除林口三井外，行程主要集中在天母、北投，包括SOGO天母店與新光三越天母店都入列，以上包括三井、SOGO與新光三越均已完成清消。

台北市北投區境外移入確診者案20028，於1／18從中國大陸入境，但過了31天後再度採檢出現陽性，Ct值29，其妻子也確診，由於兩人曾於2／9與新北市設計師、雙北房屋代銷案的2名確診者（案19625、案19813）有相同足跡，因此將案20028改判本土。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市衛生局今下午公布其最新足跡，該案在2／17下午14：30至15：30在林口三井Outlet勝政豬排店用餐。此外台北市政府也公布其確診夫妻在台北的足跡，主要集中在天母跟北投，包括在2／14曾至SOGO天母店、2／15也去過新光三越天母店。

三井表示，昨接獲通知閉店後進行清消，勝政豬排今停業一天靜置，其他區域正常營業。SOGO在2／17因鼎泰豐有確診者用餐，當天已提前打烊並清消，目前提供正常服務；新光三越天母店則表示，昨晚9點左右接獲通知，已在閉店後清消，消費者停留的櫃位則停業一天。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
雨彈狂炸！全台4水庫「卻裝不到一半」　網揭2關鍵解答
健身教練悶死女友當最後約會　友人：他思考了一個月
快訊／新店女確診！北市曝足跡「曾到士林區」
快訊／烏克蘭將宣布進​​入緊急狀態　國家安委會：軍隊已在交戰
正妹收一大箱「陌生蓮霧」　熱心警愛分享下場慘曝
詹雅雯「長期碰2毒物」患帕金森氏症！專家解答了
快訊／達成共識！高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

達成共識！高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」

228桃園各風景區實施交管　警公告壅塞熱點籲民眾配合

嫌花蓮女家窮！教授媽逼兒娶白富美「都教你四書五經了」...她氣炸

【廣編】111年數位群聚輔導開放提案　輔導經費最高100萬

90年代珍奶霸主！「手搖3巨頭」消失街頭　七年級爆懷念：一杯20元

第24期 已預約40.4萬人！　莫德納「25.6萬人選」仍最熱門

搭公車不用招手！照顧弱勢族群　台中130處候車亭設服務燈

冷氣團餘威「5縣市低溫特報」　明起由南往北放晴！連假熱飆28度

用隱私換友情！學生族每3人就1人裝「Zenly」　社群恐慌比例增高

外送點「口味重水餃」　他長知識：老闆有誠意！網驚被整了吧

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

18吋披薩放機車踏板載回家 一打開！全部擠一坨變捲餅

達成共識！高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」

228桃園各風景區實施交管　警公告壅塞熱點籲民眾配合

嫌花蓮女家窮！教授媽逼兒娶白富美「都教你四書五經了」...她氣炸

【廣編】111年數位群聚輔導開放提案　輔導經費最高100萬

90年代珍奶霸主！「手搖3巨頭」消失街頭　七年級爆懷念：一杯20元

第24期 已預約40.4萬人！　莫德納「25.6萬人選」仍最熱門

搭公車不用招手！照顧弱勢族群　台中130處候車亭設服務燈

冷氣團餘威「5縣市低溫特報」　明起由南往北放晴！連假熱飆28度

用隱私換友情！學生族每3人就1人裝「Zenly」　社群恐慌比例增高

外送點「口味重水餃」　他長知識：老闆有誠意！網驚被整了吧

搶進房價凹陷區　南港下一站【星野之森】

小亨堡歡慶33歲生日！　陳建州豪送「15萬限量鞋王」她一睜眼驚呆

與禾浩辰共浴！蔡凡熙突脫口「香蕉很硬」全場曖昧狂笑

在家偷看偶像劇？　貓狗隔沙發「高難度倒掛親吻」媽笑：多元成家

杜賓戴媽自製耳罩撞臉黑魔女　「面色凝重」坐挺挺：像逃犯嗎？

養隻狗帶來活力？　巨汪沙發角落「饋咖耍廢」看傻媽：我都沒這樣

雨下不停！網購除濕機賣翻　訂單一撈北部人買最多

麻醉醒來的貓頭鷹很危險！　牠下秒「頭重腳輕」撲街怒瞪獸醫

最強「護眼食物TOP10」！香菜也上榜　營養師加碼1招效果更好

南韓青瓦台針對俄烏衝突表態！否認出兵軍援計畫　閉口不談對俄制裁

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

LINE「5款爆夯貼圖」一鍵免費領取！

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

快訊／北北基等11縣市豪大雨特報

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

更強大雨紅爆！冷氣團+1再凍台剩10°C

15歲兒撞癱21歲護理師　爸卻急問：怎脫產

妥瑞症男搭台鐵焦慮發作！車長供育嬰室

天才神祕富豪、晶華酒店創辦人　「百億退休生活」首曝光

快訊／「大範圍對流」移入中　雨比前幾天還大

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多1規定「出示才能離開賣場」　男嗆侵害人權

更多熱門

相關新聞

確診者至101、天母SOGO鼎泰豐

確診者至101、天母SOGO鼎泰豐

中央今19日公布新增8例本土案例，今台北101熱門高樓餐廳「捌伍添第」有確診者現身用餐，目前業者已對外證實，並表示該餐廳將停業3天；SOGO天母店也在晚間6點提前閉館清消，且明（2／20）也停業一天，而此兩地均未列於近期北市衛生局公布確診足跡中，須等官方之後進行說明。

百貨提前佈局228商機　高爾夫特賣、粉紅瑜珈派對搶先報名

百貨提前佈局228商機　高爾夫特賣、粉紅瑜珈派對搶先報名

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

立委陳超明涉收賄100萬　出庭強調確信自己無罪

立委陳超明涉收賄100萬　出庭強調確信自己無罪

突被匡列進檢疫所！家人送餐「飯菜被翻過」網全怒

突被匡列進檢疫所！家人送餐「飯菜被翻過」網全怒

關鍵字：

確診者足跡新光三越天母SOGO天母勝政豬排林口三井消毒提前閉館停業

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

台中最新飯店限時6天「免費入住」

詹雅雯「14歲長期碰2毒物」罹帕金森氏症！專家解答了

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面