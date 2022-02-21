確診者至林口三井吃豬排、天母跑透透　業者：均已清消完成

▲林口三井出現確診者足跡，已完成消毒 。（圖／百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一名由大陸入境、可能在台感染確診個案，今21日對外公布最新足跡，該名確診者曾在2／17去林口三井吃豬排飯，該餐廳今休業一天，因該名確診者妻子也為陽性，今地方政府公布最新足跡，除林口三井外，行程主要集中在天母、北投，包括SOGO天母店與新光三越天母店都入列，以上包括三井、SOGO與新光三越均已完成清消。

台北市北投區境外移入確診者案20028，於1／18從中國大陸入境，但過了31天後再度採檢出現陽性，Ct值29，其妻子也確診，由於兩人曾於2／9與新北市設計師、雙北房屋代銷案的2名確診者（案19625、案19813）有相同足跡，因此將案20028改判本土。

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新北市衛生局今下午公布其最新足跡，該案在2／17下午14：30至15：30在林口三井Outlet勝政豬排店用餐。此外台北市政府也公布其確診夫妻在台北的足跡，主要集中在天母跟北投，包括在2／14曾至SOGO天母店、2／15也去過新光三越天母店。

三井表示，昨接獲通知閉店後進行清消，勝政豬排今停業一天靜置，其他區域正常營業。SOGO在2／17因鼎泰豐有確診者用餐，當天已提前打烊並清消，目前提供正常服務；新光三越天母店則表示，昨晚9點左右接獲通知，已在閉店後清消，消費者停留的櫃位則停業一天。