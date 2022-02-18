突被匡列進檢疫所！家人送餐「飯菜被翻過」　網怒幫高調：像監獄

▲連飯菜都亂翻。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前跟確診者足跡重疊，被匡列進集中檢疫所，由於事發突然來不及準備食糧，只好由家人送來飯菜和零嘴，雖然知道送來的東西要檢查，但不僅飯菜有被翻過的痕跡，連巧克力都被捏碎，讓她不禁委屈，「這件事我覺得太過了，完全把我們當犯人在看待。」

女網友在Dcard娓娓道來，大概跟確診者待在同個空間後的第二天下午，就被通知說「會有防疫專車來接送，接下來要被隔離14天」，期間還接到很多通電話，做一些資料的確認。

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▲零食都被捏過。（圖／翻攝自Dcard）

被通知後，她在家一路等到晚上11點多，都沒有防疫計程車的消息，同時也不敢睡，就怕突然要動身前往，「到了隔天早上7點，又接到通知說防疫計程車大概12點會來載我，我就懷抱著一顆徬徨的心，然後計程車真正接到我是下午3點半，就這樣癡癡的等了快24小時，之後去做完快篩，直接被載到檢疫所。」

女網友透露，進檢疫所時，他們會翻行李檢查，菸酒、危險物品一律沒收，「每天早上7點就會被吵醒，準備檢查量體溫跟檢疫所的人報告，然後每三天都要快篩一次，以上行為對我而言是有一點點那麼不舒服，但為了防疫我也只能忍受。」

▲網友全怒了。（圖／翻攝自Dcard）

然而誇張的是，由於她是突然被告知要隔離，根本來不及買食物，只能拜託家人朋友幫忙送來一些吃的，而送來的東西一樣會經過檢查，「但餅乾已經被打開，洋芋片都被揉碎，巧克力被捏碎，飯菜也有翻過的痕跡，被這樣搞這東西還能吃的嗎？如果在這個期間食物被感染了怎麼辦？」

看完原po遭遇，網友們氣憤不已，紛紛回應「三小！這又不是要送進監獄的東西，憑什麼要被檢查，這完全超出防疫需求了吧」、「這有病了吧...當兵還不會這樣對待」、「這樣的待遇還以為妳殺人放火了呢」、「這太扯了吧...比坐牢還誇張欸」、「為什麼要把食物揉碎」。