男喝藥酒騎車「口罩沒戴好」遭攔　差20米到家！母見兒被逮傻眼

▲黃男在離住家不到20公尺，因酒駕遭警方攔查，當場依公共危險罪現行犯逮捕送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名41歲黃姓男子，日前在朋友的藥房喝了杯藥酒後騎車返家，卻在離家不到20公尺處，因口罩未帶好遭警方攔查，員警發現他全身散發酒氣，酒測值0.33 mg/L超標，黃男的母親聞訊後到場關心，發現兒子酒駕上路一臉傻眼。全案依公共危險罪現行犯逮捕並且帶返所偵辦。

小港分局桂陽路派出所員警於15日下午5時許，執行防制酒後駕車專案勤務時，行巡經於小港區桂華街口前時，發現一名41歲黃姓男子騎乘機車但口罩未戴好，上前攔查並勸導。

警方表示，過程中發現黃男全身酒氣濃厚，立刻實施酒測，酒測值0.33 mg/L超標。由於黃男住家就在附近，差一步就快到家，但酒駕冒險上路仍遭逮。黃母到場查看，發現員警攔檢的民眾竟是自家兒子，且酒測值還超標，當下超傻眼。警方依公共危險罪現行犯逮捕並且帶返所。

黃男供稱，因天氣寒冷，為了取暖，下班後到朋友開的藥房喝杯調配的藥酒，以為酒精濃度放久後會沉澱，濃度應該也跟著下降，喝了應該不會超標，於是喝完後就騎車返家，卻沒想到酒精還沒退，變成了酒駕現行犯當場被逮。

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