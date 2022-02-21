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廚師欠罰單扣車寧可當鴕鳥　新北分署上門溫馨叮嚀讓老爸怒了

▲▼蕭姓廚師欠繳罰單20萬元，被行政執行署新北分署查封汽車拖走保管。（圖／新北分署提供）

▲蕭姓廚師欠繳罰單20萬元，被行政執行署新北分署查封汽車拖走保管。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北一名40多歲蕭姓男子欠交通罰單20萬元，被行政執行署新北分署強制執行、查扣他名下一輛汽車，蕭男抱持鴕鳥心態，惦惦不出面處理，新北分署派員登門提醒，以免額外負擔扣車的保管費，年近7旬的蕭父得知後，日前押著兒子到新北分署協商，自掏腰包先付一萬元並擔保分期付款，才讓兒子順利取回汽車。

在快炒店當廚師的蕭男，有酒駕被送辦、繳4萬元給國庫獲緩起訴的紀錄，去年（2021年）2月下午，他騎機車在台北市遇到警員攔檢，被查獲5年內第2度酒駕、裁罰9萬元，他繳了6萬元、還欠3萬元。

▲▼蕭姓廚師欠繳罰單20萬元，被行政執行署新北分署查封汽車拖走保管。（圖／新北分署提供）

▲蕭姓廚師欠繳罰單20萬元，被行政執行署新北分署查封汽車拖走保管。（圖／新北分署提供）

不料去年8月上午，蕭男騎機車在新北市板橋區又遇警員臨檢，他拒做酒測，被裁罰18萬元，他僅付一萬元，其餘連同前案欠款共20萬元放著不管，被移送新北分署強制執行，因他名下無存款房子，新北分署鎖定他僅有的一輛2011年份國產車，日前發現車子行蹤，查封拖回保管。

當時警方在拖吊現場地面寫下斗大的「行政執行」字樣，照理車主看到應會知曉，但蕭男遲遲沒聯繫，新北分署覺得奇怪，擔心蕭男不知情，繼續拖延會額外多付好幾天的汽車保管費，上周主動到蕭家拜訪，蕭母表示兒子知道被新北分署拖走了，會轉告處理。

▲▼蕭姓廚師欠繳罰單20萬元，被行政執行署新北分署查封汽車拖走保管。（圖／新北分署提供）

▲蕭姓廚師（右）欠繳罰單20萬元，被行政執行署新北分署查封汽車拖走保管，蕭父（左）押著兒子出面辦理分期付款。（圖／新北分署提供）

隔天上午，年近7旬的蕭父親自押著蕭男到新北分署協商，蕭男聲稱不知道汽車被哪個機關拖走，加上他每月收入從5萬元驟減到僅約3萬元，還在繳納車貸，因付不起積欠的罰單，索性不問也不理、不想面對。

蕭父表示，遇到事情總不能躲避，所以他押著兒子來處理，並現場自掏腰包一萬元支付頭期款，寫擔保書為兒子作保會分期還清罰單，新北分署同意餘款分19期支付，讓蕭男順利取回汽車，並呼籲遭裁罰民眾自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。

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