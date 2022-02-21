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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被提名選市長就辭不分區？　陳以信：兩者並不衝突

▲國民黨不分區立委陳以信，再度抨擊台南市殺人、酒駕、賭博六都最高，台南治安這麼差。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨不分區立委陳以信。（圖／記者林悅翻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

年底大選將至，立委陳以信、議員謝龍介都表態要爭取藍營台南市長候選人位置，陳以信21日在廣播節目受放時表示，未來誰代表國民黨選？就交由黨中央「選策會」決定，他完全尊重，若沒提名，就支持被提名的人，對於主持人黃暐瀚提問，若獲得提名是否會辭不分區以示決心，陳以信則表示，當不分區立委，跟選市長沒有衝突。

對於參加台南市長選戰的原因，陳以信說，他是國民黨的不分區立委，是台南子弟，政治責任區就是台南。過去兩年來他在台南設服務處，有服務主任幫忙處理地方事務，國民黨台南市議員，遇到中央層級的事情時，就是找他幫忙，長久下來互動良好、多有勸進，地方有人希望他選市長，他也覺得自己應該成為國民黨的選項，所以他向黨中央表態「願意承擔」。

對於之後投入市長選戰，是否會辭不分區以明志，陳以信表示，不分區立委對黨有責任，不是說要辭就辭，但如果談的是選戰策略，那在選戰適合的時間點再來面對，民代跟縣市長是沒有利益衝突的，但是首長拚連任有利益衝突所以要請假。辭立委不是現階段的問題，而是選戰後期才會發生的。

陳以信強調，他擔任不分區立委有對黨的責任在，因為他是不分區立委，對台南有使命跟責任，也因為他是黨的不分區，「不管誰被提名參選台南市長我都會挺，但如果最適合人選是我，我會勇於承擔。」

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