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社會 社會焦點 保障人權

快抱緊處理！「萌球」 鬆獅犬大街閒晃　警PO網急尋狗主

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區街頭19日下午4點出現一隻迷途鬆獅犬，民眾發現後報警求助，警方前往動物醫院掃瞄晶片後也未找到飼主，只好先把鬆獅犬帶回派出所，並在臉書社團發文尋狗主人。鬆獅犬的蓬鬆外表看來宛如小熊般可愛，呆萌模樣融化派出所員警們。飼主洪小姐看到貼文後也趕緊到派出所將狗兒帶回家，她透露這隻鬆獅犬叫「弟弟」，平常都會在家附近散步，這次不知道為何會走失，讓她心急如焚，感謝警方協助。

▲快抱緊處理！「萌球」 鬆獅犬深夜大街閒晃　警PO網急尋狗主。（圖／民眾提供）

▲快抱緊處理！「萌球」 鬆獅犬大街閒晃，警PO網急尋狗主。（圖／民眾提供，下同）

▲ 鬆獅犬大街閒晃，警PO網急尋狗主。（圖／民眾提供）

台中市警局第六分局市政派出所警員黃炫勳，19日接獲民眾報案，在大隆路與大進街上發現1隻疑似走失的鬆獅犬，民眾深怕狗狗在車水馬龍的路上行走可能會有危險，便就先暫時收留牠，但過了2小時後卻遲遲等不到狗主人來認領，無奈之下只好報警求助。

▲快抱緊處理！「萌球」 鬆獅犬深夜大街閒晃　警PO網急尋狗主。（圖／民眾提供）

▲飼主洪小姐看到警方貼文趕緊到派出所將愛犬「弟弟」帶回家。

警方到現場後研判，鬆獅犬應該剛走失不久，於是將牠帶往附近寵物醫院掃描晶片，但撥打飼主的電話皆未接通，警方只好先將鬆獅犬帶回派出所安置，並在臉書社團發文，希望能盡快找到飼主。

▲ 鬆獅犬大街閒晃，警PO網急尋狗主。（圖／民眾提供）

飼主洪小姐一看到貼文也前往派出所認領愛犬，她表示這隻鬆獅犬名為「弟弟」，平常都會在家附近散步，這次不知道為何會走失，非常感謝警方的協助，才能順利找到愛犬。

▲ 鬆獅犬大街閒晃，警PO網急尋狗主。（圖／民眾提供）

▲ 鬆獅犬大街閒晃，警PO網急尋狗主。（圖／民眾提供）

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