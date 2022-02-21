「大菊為重」暗諷身材？楊寶楨要焦糖道歉　「是他歧視陳菊」

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

面對監察院日前公布的2項台北市政府調查報告，民眾黨發言人楊寶楨提及「大菊為重」，而前台北市副發言人黃瀞瑩則回應「再重也要好好調查真相啊！」引發「焦糖哥哥」陳嘉行質疑歧視監察院長陳菊。對此，楊寶楨21日強調，是陳嘉行自己歧視陳菊，「真的是想太多，他（陳嘉行）應該向陳菊道歉。」

黃瀞瑩16日於臉書批評監察院指責北市府「輕忽」北農疫情的調查報告，楊寶楨則在下方留言「大菊為重」，而黃瀞瑩則回應「再重也要好好調查真相啊！」

面對此番言論，「焦糖哥哥」陳嘉行20日於臉書表示，陳菊是女性也是長輩，但民眾黨2名女性參選人卻在一篇攻擊監察院的調查報告留言處中，暗諷陳菊的身材，「民眾黨的政治不難，懂得嘲笑長輩身材就行了。」

針對陳嘉行認為黃瀞瑩、楊寶楨嘲笑陳菊身材，楊寶楨21日接受媒體訪問時回應，「我覺得歧視陳菊身材的根本是焦糖。」因為「大菊為重」會引發原本成語上的意思，「重」這個字主要代表「重要性」，可延伸成為地位的象徵，但陳嘉行卻硬要牽扯到「體重」、「重量」，「那請問不就是焦糖本人自己在歧視陳菊嗎？」

楊寶楨回擊，陳嘉行硬要把歧視灌到他們身上，接著帶風向扭曲事實，「我覺得他真的想太多，他應該向陳菊道歉。」