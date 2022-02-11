超商最新草莓季夯品登場！卡士達派咬下爆草莓餡　2件8折爽吃

▲7-11推出一系列草莓季限定零食、糖果，即日起至3/8還可享2件8折、3件77折優惠。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

呼叫草莓控！就有超商一口氣推出近百款草莓季限定商品，愛吃零食、糖果的人有福了，一定要吃超邪惡「草莓卡士達派」，一口咬下爆出超濃草莓奶油餡，另一款「味覺糖草莓軟糖」使用甜度高達18度的AMARIN夢幻草莓，每顆軟糖就像真實草莓般濃郁香甜，且即日起至3/8指定零食、糖果可享2件8折、3件77折優惠。

7-11以「珍愛草莓」全新主題，集結糖果、零食、冰品等共8大類推出近百款草莓季限定商品，其中有些零食、糖果只有7-11買得到，像是「樂天卡士達派－濃厚草莓風味」，吃得到加了2倍草莓果汁的草莓風味奶油餡，口感療癒又甜蜜，另一款為「台東初鹿草莓拿鐵夾心派」，千層酥餅酥脆爽口，內餡以初鹿鮮乳搭配草莓製成。

▲▼多款草莓風味餅乾、糖果，絕對可以讓草莓控一次吃個過癮。（圖／7-11提供）



「Bourbon草莓巧克力三角蛋糕」為獨立包裝，酸甜草莓小蛋糕裹上巧克力超邪惡；「味覺糖AMARIN18度草莓軟糖」吃得到草莓種子與果乾，夾餡口感Q彈；「韓國三光草莓板狀可可片」使用草莓果乾完美融合板狀巧克力，口味酸酸甜甜超涮嘴，另外還有多款洋芋片、法式薄餅、蒟蒻等零食，草莓控一定要吃。

▲Bourbon草莓巧克力三角蛋糕獨立包裝超可愛，方便隨身攜帶。（圖／記者周姈姈攝）



萊爾富也迎來草莓季推出一系列零食和糖果，即日起至3/8止購買春日女神節指定商品享任選第2件6折，其中一定要吃獨家「滋露草莓抹茶風味糖果」，酸甜草莓搭配抹茶，香甜濃郁不苦澀，只要銅板價15元就能爽吃；「歐維氏跳跳糖莓好可可二重奏巧克力風味糖」將奧地利草莓與巧克力融合，搭配跳跳糖在口中漫舞，口感超特別。

▲萊爾富也推出多款草莓季零食、糖果 。（圖／萊爾富提供，下同）



還有曾在台灣紅極一時的雷神巧克力，也因應草莓季推出「黑雷神心動草莓巧克力風味餅乾」，上面鋪著一層粉紅色草莓，底層混合牛奶巧克力；喜歡多層次口感的草莓控，絕不能錯過這款日本超人氣新品「不二家LOOK綜合水果可可」，不僅能一次吃到含有草莓的4種口味，香醇的巧克力不甜不膩更是對味。

▲滋露草莓抹茶風味糖果只要15元。吃得到草莓和抹茶融合的療癒滋味。