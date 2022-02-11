　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商最新草莓季夯品登場！卡士達派咬下爆草莓餡　2件8折爽吃

▲▼7-11草莓季最新零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11推出一系列草莓季限定零食、糖果，即日起至3/8還可享2件8折、3件77折優惠。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

呼叫草莓控！就有超商一口氣推出近百款草莓季限定商品，愛吃零食、糖果的人有福了，一定要吃超邪惡「草莓卡士達派」，一口咬下爆出超濃草莓奶油餡，另一款「味覺糖草莓軟糖」使用甜度高達18度的AMARIN夢幻草莓，每顆軟糖就像真實草莓般濃郁香甜，且即日起至3/8指定零食、糖果可享2件8折、3件77折優惠。

7-11以「珍愛草莓」全新主題，集結糖果、零食、冰品等共8大類推出近百款草莓季限定商品，其中有些零食、糖果只有7-11買得到，像是「樂天卡士達派－濃厚草莓風味」，吃得到加了2倍草莓果汁的草莓風味奶油餡，口感療癒又甜蜜，另一款為「台東初鹿草莓拿鐵夾心派」，千層酥餅酥脆爽口，內餡以初鹿鮮乳搭配草莓製成。

▲▼7-11草莓季最新零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲▼多款草莓風味餅乾、糖果，絕對可以讓草莓控一次吃個過癮。（圖／7-11提供）

▲▼7-11草莓季最新零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

「Bourbon草莓巧克力三角蛋糕」為獨立包裝，酸甜草莓小蛋糕裹上巧克力超邪惡；「味覺糖AMARIN18度草莓軟糖」吃得到草莓種子與果乾，夾餡口感Q彈；「韓國三光草莓板狀可可片」使用草莓果乾完美融合板狀巧克力，口味酸酸甜甜超涮嘴，另外還有多款洋芋片、法式薄餅、蒟蒻等零食，草莓控一定要吃。

▲▼7-11草莓季最新零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲Bourbon草莓巧克力三角蛋糕獨立包裝超可愛，方便隨身攜帶。（圖／記者周姈姈攝）

萊爾富也迎來草莓季推出一系列零食和糖果，即日起至3/8止購買春日女神節指定商品享任選第2件6折，其中一定要吃獨家「滋露草莓抹茶風味糖果」，酸甜草莓搭配抹茶，香甜濃郁不苦澀，只要銅板價15元就能爽吃；「歐維氏跳跳糖莓好可可二重奏巧克力風味糖」將奧地利草莓與巧克力融合，搭配跳跳糖在口中漫舞，口感超特別。

▲▼萊爾富草莓季新品 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富也推出多款草莓季零食、糖果 。（圖／萊爾富提供，下同）

還有曾在台灣紅極一時的雷神巧克力，也因應草莓季推出「黑雷神心動草莓巧克力風味餅乾」，上面鋪著一層粉紅色草莓，底層混合牛奶巧克力；喜歡多層次口感的草莓控，絕不能錯過這款日本超人氣新品「不二家LOOK綜合水果可可」，不僅能一次吃到含有草莓的4種口味，香醇的巧克力不甜不膩更是對味。

▲▼萊爾富草莓季新品 。（圖／萊爾富提供）

▲滋露草莓抹茶風味糖果只要15元。吃得到草莓和抹茶融合的療癒滋味。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
掏出身分證！　有2數字住福容大飯店「每字折100」
獨／美容董座有2台保時捷卻去搶銀行　鄰居驚：不可能
台南Josh被家暴復出？　鄉民見「老婆一舉動」驚：和好了嗎
快訊／勤業眾信員工確診　大樓3301人採撿出爐
快訊／網爆李靚蕾「恐坐牢」　律師聲明反駁：已在台北提告
AKIRA當爸露面！　鬆口「求子難題」：志玲不曾放棄
快訊／新店女確診　曾搭「這路公車」到農會
疫情南北燒！　陳時中點名「2大案」要注意
信義區會計師事務所女大生男友染疫　Ct值曝！到過2家7-11
擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他：滿滿正能量

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商最新草莓季夯品登場！卡士達派咬下爆草莓餡　2件8折爽吃

還是經典最對味！網購熱銷榜揭湯圓界霸主　國民品牌長青熱賣

情人節需求大！網購保險套激增3成以上　12入最多人買起來囤

開工周再加碼！全家連3天「咖啡買1送1」　7-11爽喝第2杯半價

年假症候群大爆發！飲食失控、追劇熬夜　1／3成人血糖飆升

「細節控」設計師廁所裝秘密武器防疫　盛讚除菌馬桶「金貼心」

這「褲東西」公認最中女孩inside！靠得住「安眠神物」引爆討論　網友驚呼：「這組合太神了！」

漢堡買1送1、點心第2件半價！速食店最新「超殺優惠券」限時開吃

【廣編】Sephora年度首波情人節折扣登場！會員專屬8折優惠、滿1500元享免運

賣家注意！奇摩拍賣3／1起調漲成交手續費為1.99%　最高收398元

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

超商最新草莓季夯品登場！卡士達派咬下爆草莓餡　2件8折爽吃

還是經典最對味！網購熱銷榜揭湯圓界霸主　國民品牌長青熱賣

情人節需求大！網購保險套激增3成以上　12入最多人買起來囤

開工周再加碼！全家連3天「咖啡買1送1」　7-11爽喝第2杯半價

年假症候群大爆發！飲食失控、追劇熬夜　1／3成人血糖飆升

「細節控」設計師廁所裝秘密武器防疫　盛讚除菌馬桶「金貼心」

這「褲東西」公認最中女孩inside！靠得住「安眠神物」引爆討論　網友驚呼：「這組合太神了！」

漢堡買1送1、點心第2件半價！速食店最新「超殺優惠券」限時開吃

【廣編】Sephora年度首波情人節折扣登場！會員專屬8折優惠、滿1500元享免運

賣家注意！奇摩拍賣3／1起調漲成交手續費為1.99%　最高收398元

泡麵控大推6款「酒香泡麵」　香到無法擋越吃越上癮

群創2021全年大賺575億元　EPS 5.53元

農曆春節後首周SCFI微跌0.59%　但美國線照漲　3月每大箱再加1千美元

徐若熙新球季繼續保護　葉總設投球限制最多120局

澳洲宣布「完整接種」要打3劑疫苗　超過半年視為「逾期」

美「通膨飆40年新高」薪水追不上！超市狂失竊　2大用品最常被偷

點點心台南三井店2／16試營運　2／25起連5天限量送豬仔流沙包

帥氣背影曝！7年前砸300萬高調買車　今欠債開它搶銀行

籃網10連敗恐爭冠無望　厄文看哈登離隊：希望大家都開心

台日賽延期待討論　中職下週公布26人名單

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

消費熱門新聞

店員竟用烤蕃薯機「烤蝦」！業者回應了

全聯5折來了！年度百大商品快囤貨

飲食失控、追劇熬夜　1/3成人血糖飆升

開喝了！超商連3天「美式買1送1」

超商限時買大杯美式「免費爽吃麵包」

賣家注意！奇摩拍賣3/1起調漲成交手續費

靠得住「褲東西」最中女孩inside！安眠神物向細菌說掰

網驚呼：用左岸開工也太討喜！

你家孩子也「成長冬眠」了嗎？

漢堡買1送1！速食店超殺優惠券開吃

噁！高雄知名冬瓜行被爆老鼠死鍋中

全聯開賣超療癒「草莓貓吐司」！

限時！超商「哈根達斯冰沙」買1送1

漫威迷衝全聯集點送！打造主題門市

更多熱門

相關新聞

超商「超濃草莓拿鐵」35元爽喝

超商「超濃草莓拿鐵」35元爽喝

草莓控喝起來！7-11推出最新「草莓拿鐵」，喝得到超濃台東初鹿鮮乳加上草莓的甜蜜滋味，且只要35元銅板價，即日起至3/8，指定飲料還可享2件8折、3件77折優惠，買越多越划算。大苑子也推出最新草莓手搖飲，是草莓、綠茶及愛玉的清爽組合，即日起正式開喝。

全聯開賣超療癒「草莓貓吐司」！

全聯開賣超療癒「草莓貓吐司」！

超商限量賣！「香水草莓」大顆爆多汁

超商限量賣！「香水草莓」大顆爆多汁

泡芙咬下爆餡！超商6款草莓甜點來了

泡芙咬下爆餡！超商6款草莓甜點來了

超商3款獨家草莓冰品！餅乾咬下爆餡

超商3款獨家草莓冰品！餅乾咬下爆餡

關鍵字：

草莓季零食糖果超商新品超商美食

讀者迴響

熱門新聞

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

快訊／今本土+18！境外暴增61例

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面