　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成大EMBA聘王正坤醫師授課連鎖品牌經營　指導拓展連鎖企業規模

▲成功大學管理學院EMBA碩士班，禮聘藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「連鎖品牌經營」系列課程，協助學生發展連鎖企業拓展規模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學管理學院EMBA碩士班，禮聘藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「連鎖品牌經營」系列課程，協助學生發展連鎖企業拓展規模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學管理學院EMBA碩士班，禮聘藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「連鎖品牌經營」系列課程，這門3學分課程，以個案實例、企管理論、市場趨勢與腦力激盪等教學方式來協助學生發展穩健的連鎖企業，拓展連鎖企業規模，大幅增加營業額。

▲成功大學管理學院EMBA碩士班，禮聘藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「連鎖品牌經營」系列課程，協助學生發展連鎖企業拓展規模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王正坤醫師指出，全球前3大零售業為沃爾瑪百貨（Walmart）、亞馬遜（Amazon）與好市多（Costco），全球前250大零售業的營業額超過4兆美金。台灣的連鎖零售業者統一超商也進入全球前250大的行列，2021年全年財報，統一超商全年合併營收達2627億元。這門連鎖品牌課程於2月20日週日在成功大學管理學院開始進行第一堂課，從早上9時到下午5時。

藝群集團董事長王正坤醫師表示，連鎖企業的經營，必須充分考慮整個點、線、面的結構。上課內容包含連鎖企業的加盟金、權利金與保證金的訂定、市場機會、連鎖總部管理、組織與發展條件、連鎖總部的經營管理、連鎖總部行銷策略、商圈位址選擇、連鎖總部財務規劃、連鎖企業資訊與物流系統、加盟創業機會評估、加盟者商店營運策略、加盟者顧客服務、連鎖總部與加盟者間關係、連鎖加盟發展趨勢等等。加盟金訂定的標準，通常會隨著品牌知名度的高低做調整，也就是當連鎖店數較少，連鎖品牌知名度比較低的時候，加盟費用通常比較低，當品牌知名升高，加盟費用會隨之提高。

▲成功大學管理學院EMBA碩士班，禮聘藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「連鎖品牌經營」系列課程，協助學生發展連鎖企業拓展規模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全國各大學的EMBA是培養企業家的搖籃，在成功大學EMBA畢業的校友，有很多大企業的老闆與經理人，例如:可成科技、大金空調、南光製藥、藝群醫美集團、瓜瓜園、迷客夏與所長茶葉蛋等等。

王正坤醫師是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師與藝群醫學美容集團董事長。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與9家藝群醫美診所，分布在台北、台中、台南與高雄。Dr.藝群保養品在連鎖美妝通路，例如:寶雅、康是美、屈臣氏等門市的銷售量，常常是台灣本土品牌銷售冠軍。王正坤醫師也於1997年出版醫學美容雷射書籍，成為醫學美容產業界的先行者，接著陸續發展各縣市的連鎖診所，目前在全國各直轄市擁有9家連鎖診所，本身有豐富的連鎖管理經驗。

▲成功大學管理學院EMBA碩士班，禮聘藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「連鎖品牌經營」系列課程，協助學生發展連鎖企業拓展規模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在成大EMBA的課堂上，王正坤老師採用各種分析工具來闡述這些經營細節的內涵，包含BCG矩陣、SWOT分析、五力分析、成本策略、差異化策略、集中化策略、安索夫矩陣、價值鏈、資源基礎觀點RBV、PESTLE分析、競爭分析等等。成大EMBA學生本身就已經是產業界的老闆或高階管理者，藉由課堂上的師生互相討論，彼此互相學習，醞釀出最佳化的管理實務，激發台灣連鎖企業的能量，讓台灣連鎖企業在世界排名當中，持續往前邁進。

ET快訊
F級工地波神要結婚了！　曬超大顆鑽戒
快訊／祈錦鈅道歉了！　手寫3點聲明
快訊／板橋民宅驚傳氣爆！　1女燒成焦屍
排隊搶買「限量鞋」爆衝突！　全台271雙完售炒賣價更驚人
超商「4大咖啡飲品」買1送1！　限時7天
陳喬恩男友街頭作畫「引警關切」！　錯愕急call友
《金魚妻》最好自己看！　老公邊看邊問人妻尷尬爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

挖杰尼龜漏洞！廖老大賭1事「輸的退車壇」　凶狠亮點吸6萬人狂看

世界展望會台南發放助學金逾1570萬　助2094名清寒學子安心求學

小姑育嬰留停太閒！　把哥哥家「當灶咖」她氣爆：是在Hello？

成大EMBA聘王正坤醫師授課連鎖品牌經營　指導拓展連鎖企業規模

最美區間車三道門連續故障　竟是防夾機制誤判！台鐵要韓商改善

台北21天「有20天下雨」　北漂男崩潰：怎受得了！天龍人怒反擊

考不過科舉就廢除它　「學渣」袁世凱的逆襲檔案重建中

快訊／中油傳染鏈擴大！三代同堂家族再添1確診　黃偉哲下午說明

寒流急凍48小時！全台猝死「50人↑」　台中1人凍死公園

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

俄羅斯亞庫次克「極冷」冬天！　生活在零下71度、白天僅3hr

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

挖杰尼龜漏洞！廖老大賭1事「輸的退車壇」　凶狠亮點吸6萬人狂看

世界展望會台南發放助學金逾1570萬　助2094名清寒學子安心求學

小姑育嬰留停太閒！　把哥哥家「當灶咖」她氣爆：是在Hello？

成大EMBA聘王正坤醫師授課連鎖品牌經營　指導拓展連鎖企業規模

最美區間車三道門連續故障　竟是防夾機制誤判！台鐵要韓商改善

台北21天「有20天下雨」　北漂男崩潰：怎受得了！天龍人怒反擊

考不過科舉就廢除它　「學渣」袁世凱的逆襲檔案重建中

快訊／中油傳染鏈擴大！三代同堂家族再添1確診　黃偉哲下午說明

寒流急凍48小時！全台猝死「50人↑」　台中1人凍死公園

雄獅四代店進駐四大轉運站　千元旅遊金、現場報名享500元折扣

恭喜詹姆斯岡恩訂婚了！　交往7年女星甜曬「無名指超大鑽戒」

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

打房加緊箍咒　他批「往死裡打」：政策與大環境相互矛盾

全球首發工具機展今日開展　蔡總統、蘇院長首度聯袂出席並觀展

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦

桃園男開車忽快忽慢... 警攔查「一瓶米酒在身旁」　吹氣後慘了

快訊／祈錦鈅道歉了！手寫信提3聲明：以後我會盡全力避開謝和弦夫婦

限時3天！228連假「第2人1元」玩樂園　這2星座入園也只要350元

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

今晨7.9℃！4縣市大雨凍番薯再1天　雨增大時間曝

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

LINE貼圖「這1處有鬼」　人妻意外抓出姦情

小聘要36萬！婆婆嗆親家賣女兒

隱藏女富豪？紅衣阿姨ATM「全罩式領錢」萬人朝聖

寒流急凍48小時！全台猝死50人↑　台中1人凍死公園

大片雲系蔽台灣　今北部仍濕冷低溫12度

台灣好媳婦莎白美國來台12年　直言一點被寵壞

濕冷凍骨3天　週一冷到不想上班

更多熱門

相關新聞

世界鯨魚日南瀛海洋保育教育中心揭牌

世界鯨魚日南瀛海洋保育教育中心揭牌

全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀，2月20日世界鯨魚日，海洋保育署補助，國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，落實海洋生物保育與教育，深化大學社會責任。

鴻海獲頒斯洛伐克「最佳雇主第3名」　自240家企業中脫穎而出

鴻海獲頒斯洛伐克「最佳雇主第3名」　自240家企業中脫穎而出

雲林偏鄉小學夜光班開課　企業贈學用品

雲林偏鄉小學夜光班開課　企業贈學用品

成大半導體學院成立南科人才培訓基地

成大半導體學院成立南科人才培訓基地

7成7上班族動念轉職　跳槽盼能加薪4621元

7成7上班族動念轉職　跳槽盼能加薪4621元

關鍵字：

成大EMBA王正坤連鎖品牌企業規模

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面