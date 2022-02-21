成大EMBA聘王正坤醫師授課連鎖品牌經營　指導拓展連鎖企業規模

▲成功大學管理學院EMBA碩士班，禮聘藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「連鎖品牌經營」系列課程，協助學生發展連鎖企業拓展規模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學管理學院EMBA碩士班，禮聘藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師授課「連鎖品牌經營」系列課程，這門3學分課程，以個案實例、企管理論、市場趨勢與腦力激盪等教學方式來協助學生發展穩健的連鎖企業，拓展連鎖企業規模，大幅增加營業額。

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王正坤醫師指出，全球前3大零售業為沃爾瑪百貨（Walmart）、亞馬遜（Amazon）與好市多（Costco），全球前250大零售業的營業額超過4兆美金。台灣的連鎖零售業者統一超商也進入全球前250大的行列，2021年全年財報，統一超商全年合併營收達2627億元。這門連鎖品牌課程於2月20日週日在成功大學管理學院開始進行第一堂課，從早上9時到下午5時。

藝群集團董事長王正坤醫師表示，連鎖企業的經營，必須充分考慮整個點、線、面的結構。上課內容包含連鎖企業的加盟金、權利金與保證金的訂定、市場機會、連鎖總部管理、組織與發展條件、連鎖總部的經營管理、連鎖總部行銷策略、商圈位址選擇、連鎖總部財務規劃、連鎖企業資訊與物流系統、加盟創業機會評估、加盟者商店營運策略、加盟者顧客服務、連鎖總部與加盟者間關係、連鎖加盟發展趨勢等等。加盟金訂定的標準，通常會隨著品牌知名度的高低做調整，也就是當連鎖店數較少，連鎖品牌知名度比較低的時候，加盟費用通常比較低，當品牌知名升高，加盟費用會隨之提高。

全國各大學的EMBA是培養企業家的搖籃，在成功大學EMBA畢業的校友，有很多大企業的老闆與經理人，例如:可成科技、大金空調、南光製藥、藝群醫美集團、瓜瓜園、迷客夏與所長茶葉蛋等等。

王正坤醫師是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師與藝群醫學美容集團董事長。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與9家藝群醫美診所，分布在台北、台中、台南與高雄。Dr.藝群保養品在連鎖美妝通路，例如:寶雅、康是美、屈臣氏等門市的銷售量，常常是台灣本土品牌銷售冠軍。王正坤醫師也於1997年出版醫學美容雷射書籍，成為醫學美容產業界的先行者，接著陸續發展各縣市的連鎖診所，目前在全國各直轄市擁有9家連鎖診所，本身有豐富的連鎖管理經驗。

在成大EMBA的課堂上，王正坤老師採用各種分析工具來闡述這些經營細節的內涵，包含BCG矩陣、SWOT分析、五力分析、成本策略、差異化策略、集中化策略、安索夫矩陣、價值鏈、資源基礎觀點RBV、PESTLE分析、競爭分析等等。成大EMBA學生本身就已經是產業界的老闆或高階管理者，藉由課堂上的師生互相討論，彼此互相學習，醞釀出最佳化的管理實務，激發台灣連鎖企業的能量，讓台灣連鎖企業在世界排名當中，持續往前邁進。