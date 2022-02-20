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成大永續海洋發展 　世界鯨魚日南瀛海洋保育教育中心揭牌

▲國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀，2月20日世界鯨魚日，海洋保育署補助，國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，落實海洋生物保育與教育，深化大學社會責任。

▲國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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海洋保育教育新里程，首座區域型海洋保育教育中心20日在國立成功大學安南校區舉辦揭牌儀式。近年台灣政府與民間積極投入海洋物種保護與保育工作，揭牌儀式現場，行政院海洋保育署署長黃向文、台南市政府觀光旅遊局、教育局，以及台江國家公園、雲嘉南風景管理處、澎湖海洋生物研究中心、國立自然科學博物館等單位皆派代表出席與會。

▲國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

適逢低溫寒流來襲，成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文表示，今天風雨飄搖，而很多救援任務遠比今天精彩，「我從來都沒有忘記我是一位科學家。」對比感性發言，展場則希望理性呈現事實給大家，「南瀛海洋保育教育中心」規劃有實體、有互動的展覽，未來預計開放團體預約參觀。

▲國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海洋保育署署長黃向文表示，成大10幾年來對鯨豚保育的努力有目共睹。鯨豚救援需要跨單位合作。海洋保育，鯨豚是個開頭，是個仲介者，希望藉由教育中心讓大家對海洋有更多的認識，也達到更廣泛的合作層次。

▲國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大主任秘書呂佩融代表校長蘇慧貞到場致詞表示，成大一直以來都是有能力也願意承擔社會責任的大學，從早期師生胼手胝足共同建構台灣電力、高速公路等基礎建設，到現在的鯨豚保育，都是社會責任的一環。成立「南瀛海洋保育教育中心」更是明確宣示勇於承擔學術與社會責任，期許中心將台灣鯨豚保育推向全世界。

▲國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南瀛海洋保育教育中心是全台灣所屬的教育展示場域中，最為特殊的一個展示中心，主展示物有抹香鯨骨骼標本、喙鯨骨骼標本以及大村鯨骨骼標本。現場展示內容包含：鯨豚介紹、鯨豚救援任務、海洋生物標本典藏等，除文字、影像、標本等靜態展覽，展場空間亦延伸至成大鯨豚中心的標本處理與解剖室，透過導覽解說，提供觀眾海洋保育工作任務的臨場感與近距離實況觀察。

▲國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王浩文表示，展場懸掛的抹香鯨骨骼標本為全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本，同時也是全球知名抹香鯨氣爆事件主角，更是很多台南人非常有味道的難忘回憶。2004 年 1 月 24 日在雲林台西死亡擱淺，同年 1 月 26 日早晨，因搬運途中鯨魚體內壓力不斷上升，在台南西門路發生鯨魚爆炸事件，當年吸引國內外科學家熱議，國家地理頻道更製作專題深入報導。

▲國立成功大學在安南校區設立「南瀛海洋保育教育中心」，展出歷年鯨豚救援任務紀錄與海洋保育工作實務現場，全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本即將開放參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王浩文說，根據當時媒體報導指出，現場爆炸威力之大，波及附近車輛、民宅以及路過民眾，染血畫面怵目驚心，有民眾表示爆炸當時剛好騎車經過，那味道真的令人「驚艷」。如今抹香鯨骨骼標本保存在成大南瀛海洋保育教育中心並開放參觀，見證台灣海洋保育重要紀事。

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