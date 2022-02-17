美豔貴婦控醫騙打2千萬「牛奶針」　未等到偵查結果敗血症身亡

▲呂女(右)生前控訴醫師施打的助眠針是毒品，檢察官調查結果出爐，醫師罪嫌不足不起訴。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

外型亮麗的呂姓貴婦去年提告指控醫美診所劉姓醫師，得知她有睡眠問題後，長期幫她施打俗稱「牛奶針」的助眠針，但她打完針都覺得昏沉難受，事後才發現針劑是4級毒品，怒控劉醫涉嫌詐欺、欺瞞使人施用毒品等罪，但因針劑化驗結果並無毒品成分，台北地檢署17日以罪嫌不足等理由，處分不起訴；呂女已在去年因腦水腫併發肺炎、有敗血症而不幸過世。

呂女曾向《ETtoday東森新聞網》投訴，她因壓力夜不成眠，於是求助熟識多年的醫美劉姓醫師，從第1次施作「陰道緊實手術」後，劉醫得知她有睡眠困擾，於是推薦她購買「舒眠課程」，後來才發現，3年多花了2千萬元施打4百多次的針劑，竟然是第4級管制藥品，因此憤而提告。

呂女提告指控，劉醫從2008年到2021年初，多次以助眠為由，欺瞞使她接普洛福(PROPOFOL)靜脈注射液施打，而這種針劑成本很低，卻要價不斐，分別涉嫌違反《毒品防制條例》、詐欺等罪，另外呂女也指控曾遭劉醫強行拖出診所，導致她膝蓋等處擦挫傷，則涉嫌傷害罪。

▲遭指控的整形診所之前已聲明反駁指控。（資料照／記者黃宥寧攝）

雖然呂女之後改到其他診所醫治，最後不幸在2021年10月間過世，檢察官仍依法進行調查，其中普洛福並非法定毒品，劉醫施打針劑行為並不構成欺瞞使人施用毒品；至於醫美診所收費問題，除了針劑成本外，還有其他考量，屬於商業消費行為，不算是詐欺。

有關呂女受傷那天的經過，根據診所監視器畫面，呂女在診間睡到晚上打烊時間，劉醫獨自留下等候呂女清醒並坐到沙發上，因呂女仍呈現昏沉狀態，劉醫為了扶呂女移動，所以從後方架起呂女腋下，可能因此導致傷勢，應無傷害故意，因此全案以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

對於北檢偵查結果，呂女的丈夫17日下午受訪表示，會考慮提起再議，另外呂女丈夫在失去妻子後，已對呂女曾求診過的另間診所提告，正由新北地檢署偵辦中。

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