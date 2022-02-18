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港男「想變更粗大」來台求醫！術後一看崩潰：變黑萎縮只剩1／5

▲▼原PO的朋友幫烏龜取名為糖漿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲香港男子來台做陰莖增粗等手術，結果發生萎縮剩下1/5的慘劇。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

袁姓香港籍男子為了讓自己更大更好，4年前來台找丁姓醫美名醫，接受「自體脂肪龜頭陰莖增粗增長」等多重手術後，回家發現下體不適，就醫檢查發現手術部位發炎嚴重，甚至出現組織壞死，陰莖沒變大，反而萎縮剩1/5，袁男怒告丁醫涉嫌業務過失傷害，醫審會鑑定丁醫有疏失，最後雙方調解成功，袁男撤告，台北地檢署18日處分不起訴。

據了解，20多歲的袁男是在香港自行上網搜尋陰莖增大訊息，得知台灣的丁姓醫美名醫專長相關手術，因此特地在2018年飛來台灣接受治療，並在12月11日接受丁醫施以「增長放鬆懸韌帶」、「打自體脂肪龜頭陰莖增粗增長」、「割包皮」等手術。

袁男術後住院休養幾天就回香港後，覺得下開始疼痛，還變成黑色的，袁男就近在香港醫院就診，發現是因為手術關係，導致發炎，經多次診療，甚至也曾來台找丁醫求助，最後仍導致龜頭陰莖壞死、壞疽、陰莖龜頭缺損、萎縮至原本尺寸的1/5，且尿道口位移向上。

袁男委託律師跨海控告丁醫涉嫌舊《刑法》的業務過失傷害罪，丁醫始終否認有任何疏失，儘管醫審會鑑定結果，認為丁醫術前評估、醫療紀錄紀載等方面有違醫療常規，丁醫仍認為鑑定結果有誤，但最後袁男與丁醫進行調解，雙方取得和解，袁男具狀撤回告訴，檢察官最後處分不起訴丁醫。

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