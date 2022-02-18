介紹同學加腦力開發LINE群　他狂丟廣告「刪資料又群踢」下場曝

▲介紹同學加入群組了解腦力開發課程，卻因同學突然群踢還刪群組資料而雙雙挨告。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北蕭姓男子去年參加1個腦力開發課程，覺得效果不錯，介紹顏姓高中同學進學員討論LINE群組，顏男加入卻一直丟廣告訊息，遭制止後，顏男竟刪掉LINE組資料還把其他學員群踢，蕭男被控將課程內容外洩，違反《著作權法》，台北地檢署18日處分不起訴，至於顏姓同學因涉嫌妨害電腦使用罪未到案，已遭通緝。

20多歲的蕭男為了增加自己的競爭力，在網路上看到一套可增強記憶的腦力開發課程，參加說明會發現學費要好幾萬元，正愁沒錢時，有個也想上課的好心姊姊提議，用「買1送1」方案，姊姊出錢，蕭男就可獲得免費課程，蕭男開心答應。

蕭男上課一陣子後，偶然與高中同學顏男聯絡，在閒聊近況時，蕭男提到自己上課感覺不錯，介紹顏男先加入學員討論分享課程的LINE群組看看，沒想到顏男入群後，一直丟一些無關的商品廣告訊息，群組管理員出面制止顏男，顏男竟惱羞踢掉群組成員，還把群組記事、相簿資料刪光。

提供課程的業者查出顏男並非付費學員，控告蕭男涉嫌違反《著作權法》，讓沒繳費的人有機會取得腦力開發課程資料，蕭男喊冤，稱不知道知道朋友會做出這種事，至於顏男刪資料又群踢的行為，則被控妨害電腦使用等罪。

因為當初帶蕭男一同上課的好心姐姐作證，沒有把不得將課程資訊外流的報名通知轉交給蕭男，加上學員們討論課程的LINE群組內，幾乎都只是說明下次課程提要和時間，再由學員使用帳密登入雲端上課，因此認為蕭男介紹顏男進入LINE群，並未反《著作權法》。至於顏男因未到案，遭檢察官通緝。

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